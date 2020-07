Aktionstag: Sport und Spiel für die ganze Familie

Wildeshausen „Die Kinder sollen völlig frei spielen können ohne großartiges Programm“, kündigt Wolfgang Sasse, Vorsitzender des VfL Wildeshausen, für den ersten Familientag auf der Kinder- und Beachsportanlage am Krandel an. Dieser findet am Samstag, 1. August, ab 10 Uhr statt. „Die Idee ist entstanden, als sich während der Corona-Hochphase Enkel und Großeltern nicht sehen konnten. Jetzt sollen alle bei Sport und Spiel zusammenkommen“, sagt Sasse.

Den ersten Familientag am Samstag wolle man nutzen, um Erfahrungen zu sammeln. „Wie alt sind die Kinder, die kommen? Wie gut ist die Resonanz? Klappt alles?“, zählt Sasse einige Überlegungen auf. Man wolle die Anlage für alle zugänglich machen, ohne Anmeldung. „Die Corona-Auflagen werden wir natürlich schon im Auge haben“, so der Vereinsvorsitzende.

An einem zweiten Familientag am Samstag, 15. August, soll es dann auch ein kleines Programm für die Besucher geben. „Das stellen wir aus den Erfahrungen heraus zusammen, die wir beim ersten Familientag gesammelt haben“, kündigt Sasse an.