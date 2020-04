Basketball: Konzentration hilft bei ersten Erfolgen

Wildeshausen Korbleger, Tippoff, Rebound oder Block: Wirklich viel anfangen können mit diesen Begriffen wohl nicht allzu viele Jugendliche. Auch einigen 16- und 18-Jährigen Mädchen ist es bis vor einiger Zeit so gegangen.

Doch seit eineinhalb Jahren ist alles anders. Sie wissen nicht nur, was die Begriffe bedeuten, sondern wenden sie sogar selbst an. Denn gemeinsam trainieren die Mädels beim SC Wildeshausen fleißig für ihr großes Ziel: Künftig am Basketball-Spielbetrieb in Niedersachsen teilnehmen.

Die Anfänge

Zu Beginn des Jahres 2019 sind die SC-Basketballer mit der neuen Mädchengruppe gestartet. „Am Anfang waren es zwölf Mädchen“, berichtet Tim Hoffmann, der die Mannschaft gemeinsam mit Efe Alkanat trainiert. Zwischenzeitlich nahmen sogar 25 Mädchen am wöchentlichen Training teil – inzwischen hat sich die Zahl etwas darunter eingependelt.

Bisher hatten Hoffmann und Alkanat die männliche Jugend des Vereins trainiert. Einige Zeit wurde beim Training der Jungen aber auch ein Mädchen aufgenommen, die sich gegen die männlichen Trainingskollegen behauptete. „Sie kam irgendwann mit der Frage zu mir, ob wir nicht auch eine Mädchenmannschaft organisieren können“, erinnert sich Tim Hoffmann. Lange dauerte es nicht, da hatte sie genügend Mitspielerinnen zusammen, der SC eine Trainingszeit in der Sporthalle zur Verfügung gestellt und die erste Übungseinheit konnte bereits über die Bühne gehen.

Die meisten Teilnehmerinnen waren dabei zu Beginn noch blutige Anfängerinnen. „Drei Spielerinnen waren auch schon vorher im Basketball aktiv“, sagt der 26-Jährige Coach Hoffmann. Für die meisten standen aber zunächst Grundlagenübungen auf dem Programm. Die Mädchen sind dabei zwischen 16 und 18 Jahren alt. „Wir haben aber auch eine 14-Jährige, die mittrainiert. Es gibt also keine feste Altersbegrenzung“, betont der Trainer.

Unterschied zu Jungen

Seit 2013 trainiert Tim Hoffmann bereits die männliche Jugend – das Training mit einem Mädchenteam sei aber etwas völlig anderes, meint er. „Bei den Jungs entwickelt sich immer gleich ein viel größerer Kampfgeist“, sagt der Coach aus Harpstedt. Die Mädchen würden dagegen deutlich konzentrierter sein, aufmerksam zuhören – und dadurch auch schneller Erfolge erzielen.

Für Coach Hoffmann dazu besonders wichtig: der Teamgeist. „Der ist im Basketball besonders groß“, meint er. Dazu sei jeder Teil des Spiels und somit wichtig, am Ende einen Sieg einzufahren. „Es kommt also auf jeden Einzelnen an, um im Team Erfolg zu haben.“ Auch wäre man nicht auf Offensive oder Defensive festgelegt. Hoffmann: „Jeder ist dafür verantwortlich, Körbe zu werfen und damit Punkte für das Team zu erzielen.“

Die erlernten Fähigkeiten sollen bald auch in Ligaspielen zum Einsatz kommen. Doch durch die Corona-Pandemie ist bei den SC-Basketballerinnen das Training zum Erliegen gekommen. „Die meisten Spielerinnen haben einen Basketball zu Hause und können ein wenig für sich trainieren“, sagt Hoffmann. Doch ob man zur kommenden Saison wirklich schon – so wie geplant – in den Spielbetrieb einsteigt, sei noch nicht sicher.

Trainingseinheiten fehlen

„Uns fehlen die Trainingswochen natürlich. Und da es nur wenige Mannschaften im Umkreis gibt müssten wir gleich gegen starke Konkurrenz antreten“, so Hoffmann. Denkbar sei daher, zunächst noch einmal eine Saison abzuwarten – und stattdessen einige Trainingsspiele zu absolvieren. „Hier schauen wir gerade, welche Gegner für solche Duelle passen können“, verrät der 26-Jährige. Doch spätestens zur Saison 2021/22 soll das große Ziel der SC-Mädels dann Wirklichkeit werden.