Wildeshausen An ungewohnter Spielstätte haben die Bezirksliga-Basketballer des SC Wildeshausen einen wichtigen Sieg eingefahren. Da die Sporthalle der Wallschule nicht zur Verfügung stand, musste das Team um Spielertrainer Edward Brouwer das Heimspiel gegen die TSG Burg Gretesch in der Sporthalle an der St. Peter-Schule austragen. Obwohl die Gäste aus dem Raum Osnabrück in der Tabelle vor den Wildeshausern stehen und diese ersatzgeschwächt antreten mussten, gab es einen 75:46-Heimsieg.

„Die Situation ist wie sie ist. Verletzungen sind im Sport halt normal, und dass manchmal die privaten Termine Vorrang haben, verstehe ich meistens“, sagte Brouwer: „Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir dieses Spiel so klar gewonnen haben.“

Die Hausherren starteten konzentriert, wobei gerade Alexander Grote und Dani Morina (jeweils acht Zähler) im ersten Viertel die Punktelieferanten waren. Gegen die Zonenverteidigung wurde häufig die richtige Entscheidung getroffen, und in der Defensivarbeit ging die gesamte Mannschaft konzentriert zu Werke. Nach zehn Minuten führten die Wildeshauser mit 19:8. Im zweiten Viertel ließen die Gastgeber allerdings nach, so dass Burg Gretesch den Rückstand auf 23:28 verkürzen konnte. „Neun Punkte in einem Viertel sind zu wenig, vor allem an der Freiwurflinie haben wir zuviel liegen lassen“, meinte Brouwer. Er freute sich aber sehr über die ersten Punkte von Jugendspieler Alessandro Bianchi.

Im dritten Viertel sorgten die Hausherren dann für klare Verhältnisse. Innerhalb von sechs Minuten zogen die Wildeshauser mit einem 10:0-Lauf auf 45:29 davon. Mit 55:33 ging es in das letzte Viertel. Obwohl die Gäste alles probierten, brachten die Wildeshauser das Spiel routiniert nach Hause. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Die Jugendspieler haben die Älteren sehr gut ergänzt“, sagte Sportchef Michael Haake.

VfL: Alkanat, Bianchi 2, Finke 13, Grote 34, Morina 13, Pavel 11, Weihs, Brouwer 2.

• Die nächste Niederlage hat dagegen die TSG Hatten-Sandkrug in der Bezirksklasse kassiert. Die Gastgeber um Spielertrainer Vincent Vaughan unterlagen dem Oldenburger TB V mit 55:58. Da der Spielbogen nicht mehr auffindbar war, sei das Ergebnis erst am späten Dienstagabend eingetragen worden.

„Wir haben ein schlechtes zweites Viertel gespielt“, sagte TSG-Spieler Eduard Keller. Nach diesem hätte der OTB mit bis zu 14 Punkten geführt. „Zum Ende des dritten Abschnitts haben wir uns wieder rangekämpft“, erklärte Keller aber, dass sich seine Mannschaft wieder aufgebäumt habe. So gelang sechs Sekunden vor dem Spielende das 55:55. „Nach einer Auszeit haut uns aber ein OTBer noch den freien Dreier rein“, so Keller.