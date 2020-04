Corona: Ein einzigartiger Zielbereich als Antrieb

Wildeshausen Es sind schon außergewöhnliche Zeiten, durch die nicht nur die Sportler aus dem Landkreis derzeit gehen. Auch für den Laufsport bedeuten die Einschränkungen unzählige Veranstaltungsabsagen.

• Virtueller Lauf

Doch dass man aus Not auch eine Tugend machen kann, beweisen die Veranstalter des Elbdeichmarathons – und der Wildeshauser Lauftreff (WLT). „Um den wirtschaftlichen Problemen entgegenzusteuern, haben die Veranstalter des Elbdeichmarathons eine einzigartige Idee umgesetzt“, berichtet der Wildeshauser Läufer Fritz Rietkötter. Der Marathon wird stattfinden, aber dezentral als virtueller Lauf „Coronathon“. „Jeder gemeldete Läufer wird dabei auf seiner Hausstrecke die Kilometer absolvieren, für die er gemeldet war“, erklärt Rietkötter. Nach digitaler Übermittlung der Ergebnisse aus Laufuhr und Handy-App werden vom Veranstalter dann Medaille und Urkunde verschickt. „Die Idee ist genial“, findet der Wildeshauser.

Für den Lauftreff aus Wildeshausen sei es daher „selbstverständlich, die Idee zu unterstützen“, findet Rietkötter. Bereits 14 Läufer aus dem Wildeshauser Team haben ihre Teilnahme bestätigt. Voraussetzung ist, dass die Läuferinnen und Läufer zwischen dem 17. und 20. April einen Trainingslauf über ihre gemeldete Distanz absolvieren. Und die Wildeshauser planen nun auch einen besonderen Zieleinlauf, der für zusätzliche Motivation sorgen soll.

• Darum geht es

Der Lauftreff lässt hierfür eine bunte Start- und Ziellinie sowie eine kreativ gestaltete Zielgerade, über den die Sportlerinnen und Sportler zeitlich versetzt und alleine laufen, erstellen. „Die Start- und Ziellinie wird die Familie Wappler für uns gestalten“, berichtet Fritz Rietkötter.

Nun wurde noch eine bunte Zielgerade benötigt. „Bei Veranstaltungen hängen dort normalerweise verschiedene Banner“, sagt der Läufer. Diese soll in Wildeshausen ganz persönlich gestaltet werden.

„Es wird für mich schon schwierig genug, die 42,195 Kilometer alleine zu absolvieren. Da hilft die Aussicht auf eine ungewöhnliche Zielgerade auf jeden Fall“, findet Rietkötter. „Alle WLT-Läufer werden mit einem Lächeln und voll motiviert diese außergewöhnliche Ziellinie passieren.“

• Themen verknüpfen

Ziel der Aktion sei es, so Rietkötter, vor allem Kinder einzubeziehen, um bei ihnen in der aktuellen Zeit für Abwechslung, Spaß und gemeinsame Aktivitäten zu sorgen. „Das alles sind Attribute, die der Sport ja normalerweise auch zu bieten hat und die in der aktuellen häuslichen Enge eine besondere Bedeutung erlangen“, so der Wildeshauser Läufer. Man würde damit auf den ersten Blick unterschiedliche Themen miteinander verknüpfen: Soziales Miteinander, Spaß und Kreativität, gemeinsame Recherche und Zusammenstehen.

Wichtig ist Rietkötter auch, die Aktion nachhaltig ins nächste Jahr „zu transportieren“. Mit gespendeter Kreide sollen die Tangermünder Kindergärten 2021 die Zielgerade des Elbdeichmarathons „unverwechselbar machen“ und auch an die Aktion in diesem Jahr in Wildeshausen erinnern. Rietkötter: „Genügend Gründe, dass unsere Gesellschaft wieder enger zusammenrücken muss, gibt es genug. Wir vom WLT wollen daran mitarbeiten.“

Mehr Infos zur Aktion unter www.wildeshauser-lauftreff.de