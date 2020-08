Erlebnistag: Abschlag lernen für Anfänger

Wildeshausen Am Erlebnistag können sich Interessierte im Golf Club Wildeshauser Geest unter professioneller Anleitung der Golfschule Michael Behrens erste Einblicke in den Sport verschaffen. Der ursprünglich für Anfang Mai geplante Termin musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Jetzt öffnet der Club in Wildeshausen an den Sonntagen 23. August und 13. September seine Türen für alle Neugierigen.

Erlebnistag im Golf Club Wildeshauser Geest An zwei Terminen bietet der Golf Club (Spasche 5, Wildeshausen) einen Erlebnistag an: am Sonntag, 23. August und am Sonntag, 13. September jeweils von 11 bis 15 Uhr. Begleitet wird der Tag von der Golfschule Michael Behrens. Es finden stündlich um 11, 12, 13 und 14 Uhr für alle Interessenten Schnupper-Trainings auf der Driving Range statt. Außerdem kann an Putting-Wettbewerben teilgenommen und mit dem E-Cart der weitläufige Golfplatz erkundet werden. Der Erlebnistag findet unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen statt. Der Golf Club bittet aus diesem Grund um vorherige Anmeldung per E-Mail an info@golfclub-wildeshausen.de oder telefonisch unter Telefon 04431/1232

Der Erlebnistag finde unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln statt, versichert Ina Förster, 2. Vorsitzende des Vereins. Daher werde auch um vorherige Anmeldung gebeten. Jeder Schläger werde einzeln desinfiziert und die Abschlagboxen seien entsprechen groß, ergänzt Trainer Michael Behrens. „Da braucht keiner Bedenken zu haben.“

Gerade während der Corona-Zeit biete sich Golfsport an, meint Förster. Man könne auf dem weitläufigen Gelände viel Abstand halten. So konnte der Club nach dem Lockdown auch relativ früh wieder öffnen. „Unsere Mitglieder waren glücklich, dass sie hier wieder rein durften.“

Golf sei kein Rentnersport, sagt Förster. „Beim Golf kommen sowohl sportlich ambitionierte als auch gesundheitsbewusste Personen voll auf ihre Kosten.“ Bei einer Neun-Loch-Runde lege man immerhin knapp vier Kilometer in der Parklandschaft des Golfplatzes zurück.

Am Erlebnistag biete der Verein zudem für künftige Mitglieder ein spezielles Willkommensangebot an.