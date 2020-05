Fußball: Jan Lehmkuhl heuert wieder in Melle an

Wildeshausen Nur ein Jahr nach seiner Rückkehr zum VfL Wildeshausen wird Jan Lehmkuhl den Fußball-Landesligisten wieder verlassen. Das gab am Dienstag sein zukünftiger Verein, der SC Melle, bekannt – der Club, dessen Trikot Lehmkuhl bereits zwischen 2017 und 2019 für zwei Spielzeiten getragen hatte.

Lehmkuhl ist beim Wildeshauser Landesliga-Konkurrenten nach Rene Heitkamp (U 23 SV Rödinghausen) und Damian Hülsmann (SV Bad Rothenfelde) bereits der dritte Neuzugang. „Jan hat uns rechtzeitig davon unterrichtet. Seine Entscheidung ist absolut nachvollziehbar“, sagt VfL-Trainer Marcel Bragula, wenngleich er den Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht als optimal erachtet. „Im Moment weiß ja noch niemand, wann und wie es genau weitergeht.“

Lehmkuhl arbeitet als Polizeikommissar in Osnabrück und wohnt auch dort. Dennoch hatte er sich vor einem Jahr dazu entschlossen, wieder für Wildeshausen zu kicken. „Damit hat er uns in dieser Saison natürlich massiv geholfen. Er war sofort wieder ein Leistungsträger und unser konstantester Spieler“, lobt Bragula den Mittelfeldmann. Doch aufgrund des hohen Aufwandes geht es für Lehm-kuhl in der neuen Serie – wann auch immer diese beginnt – wieder zum SC Melle, wo er eine Vereinbarung bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben hat.

„Auch bei uns laufen Gespräche“, lässt der VfL-Coach durchblicken. „Wir sind mitten in den Planungen.“ Allerdings wolle man vor konkreten Bekanntmachungen erst einmal des Entscheidung des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV) abwarten, wie mit der aktuellen Situation und der seit 13. März unterbrochenen Saison verfahren wird.