Fußball: Sportliche Duelle auch im Garten

Wildeshausen Ralf Eckhoff sieht am Freitagabend wieder Arbeit auf sich zukommen. Um 18 Uhr ist Abgabe für seine D-Jugendfußballerinnen des VfL Wildeshausen bei der neuesten Home-Challenge. Coach Eckhof macht danach die Auswertung und gibt die Ergebnisse weiter – und ist gespannt wie gut sein Team abgeschnitten hat. Schließlich nehmen insgesamt acht Vereine an der Challenge teil – Blitztabelle inklusive.

• Die Idee

Eigentlich sollte aktuell der zweite Abschnitt der Saison für die D-Juniorinnen laufen. Doch durch die Corona-Pandemie ist daran nicht zu denken. Deshalb haben die Trainer die Idee entwickelt, auch von zu Hause in den Wettstreit zu treten.

• Die Teilnehmer

Die D-Juniorinnen-Mannschaften aus den Kreisen Vechta, Cloppenburg und Oldenburg-Land/Delmenhorst konnten sich zu der Challenge anmelden. Der TuS Lutten, TuS BW Lohne, SV GW Brockdorf, TV Dinklage, SC Bakum, RW Visbek (Vechta), der VfL Wildeshausen und die Spielgemeinschaft vom TuS Heidkrug und TV Jahn Delmenhorst (Oldenburg-Land/Delmenhorst) sind die acht Teilnehmer.

• Der Ablauf

Jedes Team stellt einmal eine Aufgabe an die Spielerinnen. Diese haben dann drei Tage Zeit, um sie zu lösen. „Das ist eine wirklich gute Abwechslung für die Mädels. Gerade wenn sie ja jetzt wieder ihre Schulaufgaben abarbeiten müssen“, findet Eckhoff. Zum Ablauf der Frist müssen Videos von den gelösten Aufgaben zu den Trainern geschickt werden, die dann die Auswertung vornehmen. Die besten drei Ergebnisse gehen in die Gesamtwertung ein.

„Zu jeder Challenge wird eine eigene Rangliste erstellt“, verrät der VfL-Coach. Der Sieger erhält dabei acht Punkte, der zweite sieben Punkte – bis zum achtplatzierten (1 Punkt). Die Punkte aller acht Aufgaben werden am Ende zu einer Tabelle zusammengezählt.

• Die Aufgaben

Als erste Challenge galt es, den Ball möglichst oft hochzuhalten, bei der zweiten musste ein Parcours mit fünf Hütchen innerhalb von 90 Sekunden möglichst oft durchquert werden. „Die Aufgaben sind unheimlich abwechslungsreich“, sieht Eckhoff in den Übungen eine gute Trainingsalternative.

• Die VfL-Mädels

„An der ersten Challenge haben sich sechs Mädchen beteiligt, an der zweiten schon neun“, freut sich Ralf Eckhoff über die steigende Begeisterung innerhalb seiner Mannschaft, die aus 15 Mädchen besteht. Der Wettkampfgedanke stehe für ihn nicht so sehr im Vordergrund. „Viel wichtiger ist es, dass die Mädels auch in dieser Zeit ein wenig mit dem Fußball machen können und vor allem, dass es allen Spaß macht. Und das klappt“, meint Eckhoff.

Am letzten „Spieltag“ ist Ralf Eckhoff noch mit seiner Challenge dran. Und – hat der Wildeshauser Coach schon eine Aufgabe im Kopf? „Ich muss noch die anderen Vereine abwarten, um mich für etwas zu entscheiden“, will er sich noch nicht in die Karten schauen lassen. „Ich hoffe, dass meine Spielerinnen sich auch bei den nächsten Aufgaben so eifrig beteiligen“, sagt er. „Denn in der aktuellen Zeit sind diese Übungen das beste Training.“