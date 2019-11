Pause für Bragula

Nur noch zwei Punktspiele kann Marcel Bragula, Trainer des VfL Wildeshausen, seine Landesliga-Fußballer betreuen – zumindest vorerst. Ab dem 11. November tritt der Berufssoldat einen viereinhalbmonatigen Auslandseinsatz in Afghanistan an. Somit wird er maximal sieben Pflichtspiele der Wildeshauser verpassen. „Glücklicherweise“, so der Chefcoach, liege in dieser Phase die Winterpause.

Bragulas Vertretung während dessen beruflicher Zwangspause übernimmt Co-Trainer Patrick Meyer. „Mit ihm habe ich einen zuverlässigen Partner“, macht sich Bragula für die Zeit seiner Abwesenheit keine Sorgen. Zudem wird Meyer während dieser Phase vom ehemaligen VfL-Abwehrspieler Lennart Flege unterstützt.