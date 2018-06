Wildeshausen Die Meisterschaft hatte der FC Hude bereits vor einer Woche mit dem Auswärtssieg in Großenkneten für sich entschieden. Dafür sorgt in der Fußball-Kreisliga der Abstiegskampf an diesem Wochenende noch einmal für richtig prickelnde Spannung. Vor dem letzten Spieltag zittern mit dem TV Jahn Delmenhorst, der Spvg. Berne, dem SV Achternmeer und dem Ahlhorner SV noch vier Teams um den Klassenerhalt – für zwei von ihnen wird am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr nach dem finalen Abpfiff der Abstieg in die 1. Kreisklasse feststehen.

Eine kleine Unbekannte in diesem Szenario bildet derzeit allerdings auch noch der TSV Ippener. Das fünftbeste Hinrundenteam stürzte im zweiten Saisonteil förmlich ab, verlor im Jahr 2018 von 13 Punktspielen ganze zwölf und kassierte dabei 67 Gegentore. Negativer Höhepunkt war vor einer Woche das 0:13 in Achternmeer. Den einzigen Sieg holte Ippener überraschend im Derby gegen den Vizemeister Harpstedter TB (2:0).

Gerüchte um einen möglichen Rückzug des TSV am Saisonende möchte dessen Vorsitzender Jens Riese weder bestätigen noch dementieren: „Wir sind in der Kaderplanung, mehr kann ich dazu derzeit nicht sagen.“ Unbestritten sei, „dass wir aus dieser Saison viel aufzuarbeiten haben“, gibt Riese zu. „Wir möchten, dass hier wieder ruhiger und respektvoller Fußball gespielt wird.“ Sollte ein Rückzug noch fristgerecht in dieser Saison (drei Tage nach dem letzten Spieltag) erfolgen, wäre der TSV Ippener erster Absteiger. Von den aktuell vier gefährdeten Mannschaften müsste somit nur noch eine weitere mit runter. „Gerüchte hin oder her – aktuell sind wir in der Kreisliga“, beteiligt sich der TSV-Vorsitzende nicht an diesen Spekulationen.

Für die Teams im gefährdeten Tabellenbereich heißt es also erstmal weiterhin, von zwei regulären Absteigern auszugehen. Das dürfte im Fernduell auf vier Sportplätzen für viel Spannung und glühende Handys sorgen. Das Abstiegsfinale im Überblick – alle vier Begegnungen beginnen am Sonntag um 15 Uhr:

TSV Ippener - Ahlhorner SV. Nachdem die Ahlhorner am Mittwochabend durch den 2:0-Heimsieg gegen Heidkrug ihre kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrecht erhielten, müssen sie nun auch in Groß Ippener dreifach punkten. Nur mit einem Sieg hätte das Kreisliga-Schlusslicht (27 Punkte/Torverhältnis –26) noch die Chance, am SV Achternmeer (28/–25) und an der SpVg. Berne (29/–10) vorbeizuziehen. „Wir werden auch beim TSV Ippener konzentriert zu Werke gehen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu nutzen. Die anderen Begegnungen können wir nicht beeinflussen“, sagt ASV-Trainer Jörg Beckmann.

SV Achternmeer - SV Atlas Delmenhorst II. Die Bilanz des SV Achternmeer aus den letzten 13 Spielen liest sich gar nicht so schlecht: Fünf Siege, fünf Unentschieden und nur drei Niederlagen stehen seit dem 28. März für die Mannschaft von Trainer Robin Hofmann zu Buche. Dennoch belegt Achternmeer den vorletzten Tabellenplatz – und müsste damit nach aktuellem Stand die Kreisliga verlassen. Ein Sieg gegen Atlas II könnte der Schlüssel zum Klassenerhalt werden, zumal sowohl Berne als auch der TV Jahn (31 Punkte/– 26 Tore) damit überholt werden könnten. Allerdings erwartet sie gegen den Kreispokalsieger keine leichte Aufgabe – wie dessen Trainerteam Steven Herrmann/Sven Schlundt durchblicken lässt: „Nach dem Sieg im Kreispokal war die Spannung ein wenig heraus. Das war zuletzt gegen DTB und Heidkrug aber schon wieder wesentlich besser. Wir wollen in Achternmeer gewinnen und geben noch einmal alles“.

TuS Heidkrug - SpVg. Berne. Spielte Heidkrug noch eine überragende Hinrunde, so steht der TuS in der Rückrundentabelle auf dem vorletzten Platz. Um nicht auf die Konkurrenz achten zu müssen, werden die Gäste unbedingt gewinnen wollen – denn nur dann hätten sie sich aus eigener Kraft gerettet.

FC Hude - TV Jahn Delmenhorst. Die beste Ausgangslage im Abstiegskampf haben die Delmenhorster – mit dem Meister FC Hude allerdings auch den stärksten Gegner. Eine trügerische Situation also für das Team von Jahn-Trainer Arend Arends, der am Mittwochabend schon einmal froh war, dass der SV Achternmeer sein Nachholspiel beim Harpstedter TB nicht gewonnen hatte. Bei einem Sieg oder einem Remis in Hude wäre der TV Jahn immer gerettet. Eine Niederlage könnte jedoch zum Abstieg führen, sollten Berne und Achternmeer beide gewinnen.