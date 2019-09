Wildeshausen Nachdem die Fußballer des VfL Wildeshausen in der vergangenen Woche sowohl im Bezirkspokal als auch in der Landesliga erfolglos geblieben waren, richten sie jetzt den Blick wieder nach vorne: An diesem Sonntag kommt es im Wildeshauser Krandel-Stadion zu einem weiteren Aufsteigerduell, um 15 Uhr gastiert der SV Falke Steinfeld beim VfL.

Nicht nur die 1:3-Niederlage im Pokalwettbewerb beim SV Brake und das 0:3 im Ligaspiel beim BV Cloppenburg am vergangenen Freitag hatten VfL-Trainer Marcel Bragula dazu veranlasst, von einer „gebrauchten Woche“ zu sprechen. Vielmehr schmerzten den Coach die nächsten Verletzungen – zuletzt die von Torhüter David Lohmann. Er hatte sich in Cloppenburg den linken Ringfinger ausgekugelt, bei der genauen Untersuchung wurde noch eine Knochenabsplitterung festgestellt. Vier Wochen wird der Keeper nun voraussichtlich fehlen.

Das 0:3 beim BVC wurde auch fußballdetailliert intensiv aufgearbeitet. „Ich habe mir das Video vom Cloppenburg-Spiel angeschaut und muss sagen: So schlecht haben wir gar nicht gespielt“, revidierte Bragula und hatte für das klar aussehende Ergebnis eine leichte Erklärung: „Wir haben vorne die Tore nicht gemacht und hinten zu einfach Gegentore zugelassen.“ Hier habe sich besonders das Fehlen von Marius Kumland in der Innenverteidigung bemerkbar gemacht. Krumland ist nun aber aus dem Urlaub zurück und somit am Sonntag wieder dabei. Dafür plagen Bragula aber schon wieder andere Ausfälle, denn neben Lohmann sowie den Langzeitverletzten Steven Müller-Rautenberg und Sebastian Bröcker fehlem ihm jetzt noch Rene Tramitzke, Christopher Kant, Ole Lehmkuhl, Hauke Glück und Sascha Görke.

Trotzdem wolle man „positiv und ambitioniert bleiben“ und nicht mit der Situation hadern. „Es war eine weise Entscheidung, unseren Kader breit aufzustellen – das kommt uns jetzt zugute. Außerdem sind wir in eine Liga aufgestiegen, in der auch Niederlagen dazugehören.“

Gegen Falke Steinfeld will der VfL jetzt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Gäste haben bislang zwei Heimsiege gegen Papenburg (3:1) und Firrel (3:2) sowie ein 0:0 bei VfR Voxtrup eingefahren und liegen knapp hinter dem VfL auf Tabellenplatz elf. Die Stärken des Mitaufsteigers liegen in der Offensive, wo mit Paul Kosenkow und Andreas Zimmermann unter anderem zwei regionalligaerfahrene Spieler auflaufen. „Sie haben außerdem ein gutes Umschaltspiel, sind sehr bissig und sind taktisch gut geordnet“, weiß Bragula.