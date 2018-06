Wildeshausen Tacos mit Salsa-Sauce oder Bockwurst mit Senf? Für Mexiko oder Deutschland jubeln? Für Angélica Hüls kommt am Sonntag beides infrage: Die Wildeshauserin ist in Mexiko aufgewachsen und lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Im Gespräch mit der NWZ hat die 49-Jährige auf das erste Deutschlandspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 am Sonntag vorausgeschaut.

„Herz ist gespalten“

Die deutsche Nationalelf tritt gegen das mexikanische Team an. Um 17 Uhr deutscher Zeit ist Anpfiff. „Zu Beginn gibt es einen Tequila Sunrise“, sagt Hüls. Sie hat ihre Nachbarn zum gemeinsamen Fußballgucken bei typisch deutschem und mexikanischem Imbiss zu sich eingeladen. „In die Einladung habe ich geschrieben: Wollen wir gemeinsam für Mexiko fiebern?“, erzählt die dreifache Mutter mit einem Lächeln. Dass sie nur den Mexikanern die Daumen drückt, kann sie allerdings nicht sagen. „Mein Herz ist gespalten. Ich habe zwei Heimaten“, gibt sie zu. Und für wen jubeln ihre Söhne Hector (29), Christopher (28) und Niklas (12)? „Niklas ist für Deutschland“, sagt Hüls. Die anderen beiden Söhne drücken auch beiden Teams die Daumen.

Niklas spielt Fußball beim VfL Wildeshausen – klar, dass er und seine Mannschaftskollegen im Vorfeld des Spiels Tipps abgeben. „3:1 für Deutschland“, sagt Niklas. Ähnlich tippen auch seine Freunde. „2:1 für Deutschland“, schätzt Nevio. Bruder Maurice tippt: „Deutschland scheidet im Halbfinale aus, Mexiko im Viertelfinale.“ Auch Clemens schätzt: Im Halbfinale ist für Jogi Löws Nationalelf Schluss. Und wie schätzt Angélica Hüls das kommende Spiel am Sonntag ein? „5:3 für Deutschland – gerne auch andersrum.“

Spiel im Stadion erlebt

Im Alter von 28 kam die 49-Jährige nach Deutschland. Ihre Eltern sind in Deutschland geboren und aufgewachsen, wanderten dann gemeinsam nach Mexiko aus. Hüls ist zweisprachig aufgewachsen, ebenso wie ihre Söhne. Ihre Eltern initiierten ein Austauschprogramm für mexikanische Schüler, die die Möglichkeit haben, für ein paar Wochen nach Deutschland zu kommen – ein Programm, das die Wildeshauserin heute federführend organisiert.

Sie erinnert sich noch gut an die WM 1986, die in Mexiko ausgetragen worden war. Weltmeister wurde damals Argentinien im Finale gegen Deutschland. Mexiko verlor gegen die deutsche Nationalelf im Viertelfinale. „Das Spiel habe ich mir im Stadion angeguckt.“ Trotzdem hat Hüls noch Jubel-Bilder vor Augen: „Wir sangen immer ,Chiquitibum a la bim bom ba’.“ Ein Fangesang, den sie heute bei Weltmeisterschaften immer noch schmettert. „Fußball ist in Mexiko ein Nationalsport. Alle fiebern mit, es gibt viel Aufruhr und große Partys.“ Sie weiß noch, wie 1986 viele Menschen an der Statur „El Ángel de la Independencia“ standen und das Sportereignis feierten.

Am Sonntag wird in Wildeshausen auf dem Sofa gefeiert. Dass Deutschland gewinnen wird, da sind sich Sohn Niklas und seine Freunde einig. Und auch bei der Frage, zu welchem Gericht sie am Sonntag greifen werden, haben sie eine einhellige Meinung: „Tacos!“