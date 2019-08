Wildeshausen Jannis Wibben und Jannes Logemann haben am Donnerstag schon einmal Probe-Sackhüpfen durchs Wildeshauser Jugendzentrum gemacht. Draußen vor dem Jott-Zett bot es sich nicht an: Während der Vorstellung des Programms zum „Hammer-Sommer an der Hunte“ regnete es. Die Organisatoren hoffen am 30. August auf besseres Wetter – und dass das Sackhüpfen unter freiem Himmel über die Bühne gehen kann.

Es gehört zu einem Parcours, den die Mitglieder des Arbeitskreises Jugend und Sucht im Präventionsrat der Stadt Wildeshausen vorbereitet haben. Der Parcours ist einer von mehreren Programmpunkten des „Hammer-Sommers“, der am Freitag, 30. August, um 16.30 Uhr auf der Burgwiese bei der Konzertmuschel startet. Das Ende ist für 22 Uhr vorgesehen.

Im vergangenen Jahr war der „Hammer-Sommer“ im Rahmen des „Huntesommers“ organisiert worden. 150 Jugendliche kamen. Diesmal hoffen die Organisatoren auf eine noch größere Resonanz: „Wir fangen jetzt an, an den Schulen Werbung zu machen“, berichtete Arbeitskreis-Leiterin Maria Rüschendorf.

Um 16.45 Uhr beginnt der Parcourswettbewerb. In Teams treten die Jugendlichen gegeneinander an. An mehreren Stationen gilt es, Punkte zu sammeln: Neben Sackhüpfen können die Teilnehmer ihr Können im Luftgitarre-Spielen beweisen und Geschick im Hindernislauf zeigen. Ab 18.30/19 Uhr wird mit der Siegerehrung gerechnet. Gutscheine für Aktionen wie einem Escape-Room oder fürs Bouldern winken.

Anschließend geht es mit Unterhaltung weiter: Eine Tanzgruppe des SC Wildeshausen wird auftreten. Außerdem spielt die Wildeshauser Band Five Minorities, die Rock und Punkrock in petto hat. Zwischendurch legt DJ Myrenz aus Cloppenburg Progressive-, House- sowie Chart-Musik auf. Des Weiteren können sich die Feiernden abwaschbare Airbrush-Tattoos aufsprühen lassen und unter Anleitung Graffitis auf Stellwände sprühen. Die Aktionen sind kostenfrei.

Für Speisen ist gesorgt, ebenso für Getränke und Cocktails. „Und alles natürlich ohne Alkohol“, kündigt der Arbeitskreis an.