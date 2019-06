Wildeshausen Der langjährige Schützenbote Gerd Tschöpe hat gezeigt, wie es richtig geht. Mit Lappen und Poliermitteln brachten die Kinder die mehr als 100 Plaketten auf Hochglanz: Beim amtierenden Kinderkönig der Wildeshauser Schützengilde, Leonhard „Leo“ Klaaßen, kamen am Freitagnachmittag 35 junge Besucherinnen und Besucher zum Ketteputzen.

„Mit den Nachbarn, den Eltern und Pionieren sind wir gut 100 Leute“, freute sich Mutter Yvonne Klaaßen über die Gäste. Sie erinnerte sich an den Moment zurück, als ihr heute zwölfjähriger Sohn im vergangenen Jahr König geworden war: „Es war schön, wie sich seine Mitschützen für ihn gefreut haben – es gab keinen Neid.“

Blickt Leo auf das vergangene Jahr, bleibt auch ihm besonders der Moment in Erinnerung, in dem er den Papagoy von der Stange geholt hatte: „Ich habe zum ersten Mal mitgeschossen: Es war auf jeden Fall ein Glücksgefühl.“ Und auch sonst habe er besonders das Gildefest in diesem und im vergangenen Jahr als sehr schön in Erinnerung.

An diesem Samstag steht der Zwölfjährige noch einmal im Mittelpunkt: „Aufgeregt bin ich nicht so sehr – ich freu’ mich vor allem. Es ist schön, im Mittelpunkt zu stehen.“

So erging es auch der amtierenden Königin Juli Schmaus. „Anfangs war ich nicht sicher, ob ich das kann“, erinnert sich die heute Zwölfjährige. Als sie erfuhr, dass Leo den Papagoy von der Stange geholt hatte, sei sie „schockiert und fröhlich“ gewesen. „Als wir im Festzelt getanzt haben, war das ein schönes Erlebnis. Es ist toll, wenn sich alle um einen kümmern – in der Schule wurde ich oft darauf angesprochen.“

So harmonisch, wie es bei Kuchen, Getränken, Mal- und Bastelaktionen sowie bestem Wetter während des Ketteputzens zuging, war es zwei Tage zuvor im Internet nicht: Auf der Plattform Facebook war kontrovers diskutiert worden, ob es noch zeitgemäß sei, dass Mädchen die Königskette putzen. Mehrere Nutzer äußerten sich in mehr als 100 Kommentaren zu dem Thema. Die Standpunkte: Während die eine Seite der Meinung war, Mädchen würden damit in eine bestimmte Rolle gedrückt, vertrat die andere Seite die Auffassung, dass man den Kindern ihren Spaß lassen solle.

Den hatten die amtierenden Majestäten sowie die weiteren Gäste am Freitag offensichtlich. Leo hat im Übrigen seine Plakette mit Kater „Upsi“ gravieren lassen. Der dreijährige Vierbeiner sei ihm sehr wichtig, begründete der Zwölfjährige. Wie man den Papagoy an diesem Samstag am besten von der Stange holt? „Einen besonderen Tipp habe ich nicht“, so der König.