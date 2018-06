Wildeshausen /Kleinenkneten Trainerwechsel innerhalb der Nachbarschaft: Dirk Lenkeit übernimmt in der neuen Fußball-Saison die erste Mannschaft des GW Kleinenkneten in der 2. Kreisklasse. Dort tritt der 53-Jährige die Nachfolge von „Fidi“ Willms an. Lenkeit war zuletzt in der 1. Kreisklasse für die Zweitvertretung des VfL Wildeshausen tätig, die er zuvor schon einige Jahre als Co-Trainer begleitet hatte.

Nun strebe er eine neue Aufgabe an, da es seiner Meinung nach in Wildeshausen „zuletzt alles etwas eingefahren war“, erklärte Lenkeit.