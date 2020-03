Kreis Oldenburg: Covid-19 legt das soziale Leben lahm

Wildeshausen Ob Konzerte, Sport oder Versammlungen – hier ein Überblick darüber, was im Landkreis Oldenburg ausfallen oder verschoben werden muss.

• Wildeshausen

Der Bürgerbus stellt von diesem Montag, 16. März, an seinen Fahrbetrieb bis voraussichtlich zum 19. April ein. Am Wochenende klebten Ehrenamtliche entsprechende Hinweise auf die Fahrplan-Übersichten an den Bushaltestellen. Mit der Absage folgt der Bürgerbusverein einer Empfehlung des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN). Sowohl die Fahrer als auch die Fahrgäste gehören zur Ü-60-Gruppe mit entsprechenden Vorerkrankungen, hieß es.

Die katholische Kirchengemeinde St. Peter hat bis auf Weiteres alle Gottesdienste und Veranstaltungen – auch im Pfarrheim/Waltberthaus – abgesagt. Auch der für den 18. März geplante „Mittwochskaffee“ fällt aus. Für Kasualien (Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten), die bereits terminiert sind, werde es im kleineren Kreis individuelle Lösungen geben. Haus- und Geburtstagsbesuche müssen auch ausfallen. Die St.-Peter-Kirche bleibe aber geöffnet, so dass Gläubige jederzeit zum persönlichen Gebet kommen dürfen. Die Kirchengemeinde bittet, die alle Hygienemaßnahmen einzuhalten. Das Pfarrbüro, Telefon 04431/ 92660, bleibt besetzt.

Der Vorstand des Schützenvereins Lüerte-Holzhausen teilt mit, dass die Übungsabende aller Altersgruppen bis auf Weiteres ruhen müssen. Auch das Frühjahrsschießen am Sonntag, 5. April, fällt aus. Die Jahreshauptversammlung des Düngstruper Dorphus in der Gaststätte Schönherr am Montag, 16. März, um 20 Uhr wird aus aktuellen Anlass verschoben. Das „Rämmi-Dämmer-Kinderland“ am Krandel ist bis zum 20. März dicht. Die Volksbank Wildeshauser Geest eG sagt ihre für März geplanten Ortsversammlungen ab. Die geplanten Veranstaltungen am 24. März in Harpstedt (Koemssaal) und am 26. März 2020 in Dötlingen (Hotel Gut Altona) werden ausfallen und in diesem Jahr auch nicht nachgeholt. Über das Geschäftsjahr 2019, wird die Volksbank Wildeshauser Geest eG über ihre Internetseite informieren. Für Fragen zur Fusion können sich Kunden über folgenden Link anmelden: www.vbwildeshauser-geest.de/sprechstunde. Das Katasteramt in Wildeshausen hat sein Kundenzentrum geschlossen. Anfragen werden telefonisch und per Mail angenommen. Alle Kontaktdaten gibt’s unter www.lgln.de.

• Dötlingen

Die Gemeinde hat alle Sportstätten und Jugendhäuser geschlossen. Alle Sitzungen der Gemeinde sind bis Ende April abgesagt, wie die Verwaltung mitteilte. Ausgenommen von dieser Regelung soll zunächst die Zusammenkunft des Gemeinderates am Donnerstag, 26. März, sein.

Der Vorstand des Möhlenvereens Ostrittrum hat die für Mittwoch, 25. März, geplante Versammlung abgesagt. Die Jagdgenossenschaft Ostrittrum lässt ihre am Mittwoch, 18. März, ebenfalls ausfallen. Der Heimatverein Hockensberg hat sein für Donnerstag, 19. März, geplantes Treffen abgesagt. Die Müllsammelaktion des Vereins fällt aus. Der FDP-Ortsverband verschiebt seine für diesen Montag, 16. März, geplante Jahreshauptversammlung.

• Großenkneten

Damwildring Baumweg und Umgebung

Reiterverein Ahlhorn

• Harpstedt

Die Generalversammlung des Hegerings Harpstedt am Donnerstag, 26. März, und das öffentliche Kartenspielen („Jäger jagen Füchse“) am Freitag, 20. März, fallen aus und werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Wegen der Coronakrise stellt der Schützenverein Dünsen den kompletten Schießbetrieb bis auf Weiteres ein, da die erforderlichen Hygiene-Anforderungen nicht sichergestellt werden können. Auch der erste Arbeitsdienst entfällt. Wegen der Corona-Pandemie sagt der Gemischte Chor Harpstedt das für Donnerstag, 19. März, geplante offene Singen unter dem Titel „Evergreens und Gassenhauer“ in der Delmeschule ab. Der DRK-Ortsverein Harpstedt bittet alle ehrenamtlichen Bezirksfrauen und Bezirksmänner, auf Besuche zu hohen Geburtstagen und Ehejubiläen bis auf Weiteres zu verzichten. Da auch die Kleiderkammer geschlossen sein wird, geht die Bitte an die Bevölkerung, keine Spenden vor den Räumen der Kleiderkammer abzustellen. Auch die Kleidercontainer sollten genutzt werden.

• Wardenburg

Der Hundsmühler TV stellt den kompletten Trainings- und Spielbetrieb für alle Altersgruppen vom 16. März bis .19. April ein. Aufgrund der Corona-Pandemie sagt auch der Ortsverein Hundsmühlen seine für Mittwoch, 25. März, geplante Jahreshauptversammlung ab. Weiterhin hat sich der Vorstand des Ortsvereins dazu entschieden, das für Ostersamstag, 11. April, geplante Osterfeuer abzusagen. Eine Annahme des Baum- und Strauchguts sei daher nicht möglich. Das Abladen von Baum- und Strauchgut an der Osterfeuerstelle gelte als widerrechtlich und werde zur Anzeige gebracht. Wie alle öffentlichen Einrichtungen bleibt auch die Bücherei Hundsmühlen bis zum 19. April geschlossen.

Der Wardenburger TV stellt seinen Sportbetrieb bis nach den Osterferien ein. Die Jahreshauptversammlung des VfR Wardenburg am Freitag, 20. März, wurde abgesagt. Beim Judo-Club Achternmeer-Hundsmühlen ruht seit Sonntag der gesamte Sportbetrieb – und das bis 18. April. Alle Kurse wurden abgesagt. „Die Beiträge werden zurückerstattet“, sagte Vorsitzender Günter Schröder zu. Um die Rückzahlungen abwickeln zu können, ist die Geschäftsstelle noch bis zum 31. März besetzt.

Gestrichen wurde die für Mittwoch, 18. März, geplante Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Wardenburg. Der Gospelworkshop der evangelischen Kirchengemeinde am 21./22. März fällt aus. Ein Ersatztermin ist für nächstes Jahr geplant und werde rechtzeitig bekanntgegeben. Der Gottesdienst am 22. März in der Marienkirche wird ab 9.30 Uhr als normaler Sonntagsgottesdienst mit Pastorin Gießing und Prädikantin Marlene Pöschel gefeiert.

• Hatten

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Sandkrug hat sich entschlossen, die Sonntagsgottesdienste, Kinder- und Minikirche bis auf Weiteres abzusagen. Zusätzlich wird das Albert-Schweitzer-Gemeindehaus für alle Chöre, Gruppen und Kreise auf unbestimmte Zeit geschlossen.