Pandemie: 703 Personen in Quarantäne

Wildeshausen /Landkreis Im Landkreis Oldenburg steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter an. Am Freitag meldete die Kreisverwaltung insgesamt 1649 Fälle, 34 mehr als noch am Donnerstag. 1415 Personen sind genesen, 21 Menschen sind verstorben. Demnach gibt es derzeit 213 Infizierte – 19 mehr als am Donnerstag. In Quarantäne befinden sich 703 Personen (30 mehr als am Vortag). Die Sieben-Tage-Inzidenz bezogen auf 100 000 Einwohner ist auf 77,9 gesunken (Vortag: 89,4).

Die derzeit Erkrankten verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Wildeshausen 72 (+8 im Vergleich zu Donnerstag), Ganderkesee 44 (+4), Großenkneten 33 (+5), Harpstedt 16 (-1), Wardenburg 14 (+4), Hatten 13 (-1), Hude 12 (-1) und Dötlingen (+1).

