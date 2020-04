Volleyballer beginnen Planungen

Wildeshausen /Landkreis Ungeachtet der Corona-Entwicklungen planen die Volleyballer fleißig an der neuen Saison. Zwar konnte der letzte Spieltag im Volleyball am 14. und 15. März nicht mehr stattfinden, aber die Spielplaner im Nordwestdeutschen Volleyballverband haben bereits eine für alle Beteiligten faire Lösung für Auf- und Absteiger getroffen: Die Abstiegs- und Aufstiegsregelungen gelten lediglich für diejenigen Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs als Aufsteiger oder Absteiger eindeutig feststanden. Auf dieser Grundlage kann nun in allen Regionen die weitere Planung laufen.

„Wir hoffen, dass Ende September auch der Sport wieder funktioniert, dafür müssen wir den Vereinen aber eine vernünftige Infrastruktur bieten“, so der Geschäftsführer der NWVV-Region, Ralf Gewald. Spielwart Lothar Schulz und Ralf Gewald werden eine Spielklasseneinteilung für das Volleyball-Vereinsgeschehen im Volleyball-Bezirk Weser-Ems erstellen, wo dann auch die Spielpläne im Netz erscheinen werden. „Dann sehen wir weiter“, so Lothar Schulz.

Auch der Jugend- und Hobbybereich wird „mit Leben gefüllt“ und soll planmäßig starten. „Nach Aufhebung der Kontaktsperre werden wir uns zügig zusammensetzen und loslegen!“ Sollte die Sperren länger andauern, müsse neu geplant werden, heißt es.