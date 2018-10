Wildeshausen 60 Moto-Crosser sind am vergangenen Wochenende beim Bambini-Cross, beim einstündigen Jugend-Team-Cross und beim zweistündigen Team-Cross der Erwachsenen in Aumühle am Start gewesen. So soll es zumindest auch in den nächsten Jahren sein. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem Moto-Cross-Club (MCC) Wildeshausen und der Stadt Wildeshausen.

„Die Stadt hat uns glaubhaft versichert, dass sie den MCC nicht aus Aumühle verdrängen und unsere Vereinsarbeit damit zunichte machen will“, sagt MCC-Vorsitzender Lutz Opitz nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister sowie Vertretern des Stadtrates und der Stadtverwaltung. „Ich sehe der Zukunft des Vereins nun wieder positiver entgegen, auch wenn ich glücklicher gewesen wäre, wenn wir der Käufer des Geländes gewesen wären.“ Der MCC hat 150 Mitglieder, die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. Die Stadt sei sich der Bedeutung von Vereinsarbeit bewusst, so Opitz.

Wie berichtet, machte die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch und kaufte das Gelände in Aumühle, das der Moto-Cross-Club seit 30 Jahren von einem Landwirt gepachtet hatte. Das rund 18 000 Quadratmeter große Areal will die Stadt eventuell für einen Grünflächenausgleich nutzen, wenn das Gewerbe- und Industriegebiet Wildeshausen-West umgesetzt wird.

Ob sich das Gelände in Aumühle überhaupt als Ausgleichsfläche eigne, müsse das Verfahren zeigen, sagt der städtische Pressesprecher Hans Ufferfilge. Und das stünde noch am Anfang. „Wir würden den Moto-Cross-Club niemals von heute auf morgen vor die Tür setzen“, betont er. „Und bis dahin wird noch jede Menge Wasser die Hunte hinab fließen.“ Die Stadt werde dem Verein demnächst einen neuen Pachtvertrag anbieten. „Wir streben selbstverständlich einen langfristigen Pachtvertrag an“, sagt Opitz.

Nach seiner Darstellung gibt es auch Überlegungen, einen Grünflächenausgleich auf freien Flächen des Moto-Cross-Geländes zu integrieren, ohne den Motorsport in Bedrängnis zu bringen. Ein Mitglied des Vereins, von Beruf Landschaftsarchitekt, und ein von der Stadt beauftragter Planer hätten sich das Areal gemeinsam angeschaut. Eine Frage sei gewesen, wie es ökologisch aufgewertet werden könnte.

Bei der Größe des geplanten Gewerbe- und Industriegebietes an der Autobahnanschlussstelle Wildeshausen-West benötige die Stadt nach Darstellung von Opitz wesentlich mehr Grünausgleichsflächen. Da könnten die 1,8 Hektar des MCC nur ein Baustein von vielen sein.