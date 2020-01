Wildeshausen Mikkel Grotelüschen aus Wildeshausen hat eine große Leidenschaft: den Schwimmsport. „Seit ich denken kann, habe ich damit zu tun“, sagt der 14-jährige Realschüler vom Schwimmverein Wildeshausen. „Das liegt auch bei uns in der Familie“, fährt er fort. Fynn, sein 17-jähriger Bruder, sei ebenfalls Schwimmer. Und auch der sei schnell unterwegs. 2019 war Mikkel aber der Erfolgreichere in der Familie. Er wurde fünffacher Landesmeister im Schmetterlings-, im Rücken- und im Lagenschwimmen. Zwei Titel auf Landesebene und zwei Medaillen bei den norddeutschen Meisterschaften holte er im Freiwasserschwimmen – alle übrigens unter der Flagge der SG Region Oldenburg. Um für die SG zu schwimmen, ist der Jugendliche auch Mitglied im Wardenburger SC.

Mikkel besucht momentan die achte Klasse der Realschule in Wildeshausen. Die Frage nach seinen Lieblingsfächern im Unterricht beantwortet er rasend schnell: „Sport.“ Nach leichtem Zögern kommt noch ein „und Englisch“ hinterher. Völlig normal für einen Jungen in diesem Alter, der ganz klar den Sport als seinen Mittelpunkt im Leben gefunden hat. „Für mich ist der sportliche Wettkampf das Größte!“

Schon als Baby war Mikkel gern im Wasser. Mit fünf Jahren folgte der erste Schwimmkurs. „Der SV Wildeshausen veranstaltete damals noch Schwimm-Castings“, weiß der 14-Jährige. Da sei er entdeckt worden. Man habe früh seine Stärken erkannt, sagt Mikkel. „Es kommt auf die Beweglichkeit und Koordination an.“ Mikkel bringt diese Voraussetzungen mit. Den „Scouts“ in der Schwimmszene entging das nicht, so dass er schon im Alter von acht Jahren ins Trainingsprogramm des Landesstützpunktes Oldenburg aufgenommen wurde.

Sein Trainingspensum hat es in sich: „Ich schwimme 35 bis 40 Kilometer jede Woche, fünf bis sieben in jedem Training“, sagt Mikkel. 2019 habe sein Team ein Trainingslager auf Kreta absolviert. „Wir sind dort in etwa 140 Kilometer in zwölf Tagen geschwommen“, beschreibt der 14-Jährige. Für einen Laien unvorstellbar.

Dass Mikkel hohe Ziele verfolgt, belegt die Tatsache, dass er überlegt, für ein Jahr nach Amerika zu gehen. „Schwimmen ist dort Volkssport“, weiß er von seinem Vater. „Da wird öffentlich trainiert. Vor bis zu 5000 Zuschauern“, wirft Vater Wolfgang Grotelüschen ein. Bis dahin geht Mikkel aber weiter für die SG Region Oldenburg auf Titelsammlung...

