Wildeshausen Das dürfte ein Musterbeispiel für ehrenamtliches Engagement sein: Genau 4376 Stunden freiwilliger Arbeit haben die Mitglieder und Freunde des Sportvereins Grün-Weiß Kleinenkneten geleistet, um den Sportplatz zu erneuern und das Sportlerheim zu sanieren. „Das zeigt, wie der kleine Verein zusammenhält“, sagte Vorsitzender Andreas Scholz. Bürgermeister Jens Kuraschinski würdigte im Rahmen einer Feierstunde am Mittwoch die Anlage als „Aushängeschild für die Landgemeinde“.

Auch die Bauzeit der Anlage, die an diesem Sonntag, 8. September, mit einem Tag der offenen Tür ab 10 Uhr offiziell eingeweiht wird, gilt als rekordverdächtig: Nach acht Jahren Planung hat der Verein das Projekt in nur sieben Monaten realisiert, so Scholz. Dabei musste man so manche Rückschläge einstecken: Die Leitungen fürs Flutlicht waren nicht tief genug verlegt und zudem marode. Eine Außentreppe als zweiter Fluchtweg aus dem Obergeschoss des Sporthauses wurde nicht genehmigt; ein Anbau musste her. Und bei den Arbeiten im Sportlerheim stieß man auf marode Wasserleitungen. Sie wurden ebenso erneuert wie Estrich und Fußböden.

Hinzu kam, dass der Fördertopf des Landessportbundes leer war. Statt der erhofften 180 000 seien lediglich 30 000 Euro geflossen. Um das Minus aufzufangen, habe der Verein einen weiteren Kredit über 80 000 Euro aufgenommen, so Scholz. Hinzu komme ein Defizit von 150 000 Euro. Der Verein mit seinen rund 280 Mitgliedern habe daher einen weiteren Zuschuss in Höhe von 120 000 Euro beantragt. Das Geld könne auch in zehn Jahresraten à 12 000 Euro überwiesen werden, erklärte der Vorsitzende.

Ursprünglich waren für die Sanierung des bestehenden Spielfeldes und der Trainingsfläche 440 000 Euro kalkuliert worden. Der Umbau des Vereinsheims sollte 330 000 Euro kosten. Tatsächlich habe der Umbau insgesamt 850 000 Euro gekostet, so Scholz. Die Stadt Wildeshausen hat fast 300 000 Euro für Gebäude und Sportplatz zugesteuert, wie der Bürgermeister vor geladenen Gästen, darunter Vertreter des Rates und Sponsoren, sagte. Weitere Mittel kamen vom Landkreis Oldenburg und vom Kreissportbund.

Das Geld sei gut investiert, meinte Kuraschinski – auch, weil der Verein eine „super super Nachwuchsarbeit“ leiste. Grün-Weiß Kleinenkneten hat neben den Herren-Fußballteams acht Mannschaften, etwa 140 Kinder, im Jugendbereich. Um mehr Farbe ins Spiel zu bringen, überreichte der Bürgermeister eine rot-weiße Wildeshausen-Fahne.