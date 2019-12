Wildeshausen Die Wasserflasche neben dem Monitor, Stift und Tacker gerade nebeneinander geordnet neben dem Mousepad. „Es ist mein erster Arbeitstag“, sagt Karl-Heinz Mucker, als er sich an seinen neu eingerichteten Schreibtisch setzt – und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Wollte man es salopp bezeichnen, könnte man sagen: Es ist der Anfang vom Ende. Seit 1995 ist er als Standesbeamter in Wildeshausen tätig gewesen, seit Dezember offiziell im Ruhestand. „Seitdem bin ich nicht mehr Beamter der Stadt Wildeshausen.“

Der 65-Jährige wird aber noch ein Jahr zur Unterstützung im Standesamt mitarbeiten, bevor er endgültig in den Ruhestand geht. „Mittwochs und donnerstags bin ich noch für ein paar Stunden hier“, sagt Mucker. Noch eine Änderung gibt es für den Wildeshauser: „Ich habe meinen Schreibtischplatz gewechselt. Eine große Umstellung ist es aber nicht.“

Die Anmeldungen von Eheschließungen, Namenserklärungen – nach der Hochzeit oder einer Scheidung –, Eintragungen ins Geburtenregister – all das und mehr macht Mucker weiterhin. Aber eben weniger. „Ich genieße es, mehr Freizeit zu haben. Ich habe mehr Zeit für Sport, Fitness – und für meine drei Enkel.“ Zudem ist der Wildeshauser Mitglied in der Schützengilde und großer HSV-Fan. Und Musik hört er gerne. „Zum Beispiel die Rolling Stones.“

Mit 15 Jahren erlernte er den Kaufmannsberuf, zwölf Jahre war er bei der Bundeswehr, 1992 begann er seine Arbeit bei der Stadt Wildeshausen. „Damals noch als Marktmeister im Gewerbeamt.“ Große Stadtfeste hat er damals organisiert.

Die Geburteneintragungen seien in den vergangenen Jahren mit zu den Hauptaufgaben geworden, blickt Mucker zurück. „Es ist in den vergangenen Jahren mehr geworden: 600 waren es dieses Jahr.“ Bei Menschen mit Migrationshintergrund könne es auch sein, dass er die Namen ans deutsche Namensrecht angleicht – das Themenfeld sei breit gefächert.

Aber auch Eheschließungen gehörten in den fast 25 Jahren zu seinen Aufgaben. „Ich habe fast 1200 Trauungen gemacht – das war für mich Stress und Anspannung“, gibt der Standesbeamte zu. Abgefallen sei die Anspannung erst dann, wenn die Trauung vorbei gewesen sei. Dankbar ist er Christa Kamp-haus: „Sie hat in letzter Zeit einige Trauungen von mir übernommen.“ Aber auch Ursula Kellermann ist er dankbar: „Es hat immer Spaß gemacht, sie sind einfach nette Kolleginnen.“ Ebenso freut sich Mucker auf die Zusammenarbeit mit Wera Golk – sie trat seine Nachfolge an.