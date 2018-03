Oldenburg

Nwz-Serie Zu Verschwörungstheorien Der Mythos von der geheimen Weltregierung

Verschwörungstheorien gab es in der Antike, im Mittelalter, in der Neuzeit. Und fast immer stehen Geheimbünde im Zentrum: Freimaurer, Illuminaten, Bilderberger. Kein Wunder: Spuren haben die Geheimniskrämer überall hinterlassen – auch in Oldenburg.