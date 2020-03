Wildeshausen Die Volleyballer des VfL Wildeshausen haben in der Oberliga eine unnötige Niederlage kassiert. Beim DJK Füchtel Vechta verlor die Mannschaft um Spielertrainer Frank Gravel am Samstag mit 1:3-Sätzen (20:25, 25:12, 17:25, 24:26). „In diesem Derby war für uns mehr drin“, sagte Gravel hinterher, „aber da wir den Klassenerhalt schon sicher haben, fehlte uns der letzte Wille, um die Punkte aus Vechta mitzunehmen.“

Druckvolle Aufschläge

Der VfL kam schwer in die Partie. Speziell die druckvollen Aufschläge der Gastgeber bereiteten Kopfzerbrechen. „Die Halle in Vechta ist größer als in Wildeshausen“, erklärt Gravel, „daher können wir diese Situationen nicht trainieren.“ Vechta legte eine 12:5-Führung vor. Sechs aufeinanderfolgende Punkte bei Aufschlag durch Paul Schütte brachten Wildeshausen das 19:19. „Wir sind danach etwas eingebrochen, und Vechta hat fünf Punkte in Folge gemacht“, erklärte Gravel. 25:20 – Satz eins war futsch.

Deutlich besser machte es der VfL zu Beginn des zweiten Satzes, als er früh in Führung ging und den Gegner zwang, mehr Risiko einzugehen. Das tat Vechta auch, machte aber viele Fehler und verlor diesen Satz mit 12:25. Der VfL konnte den Schwung bis zur 8:4-Führung im dritten Satz transportieren. Es schlichen sich in der Folge Fehler in den Spielaufbau ein. Dieser Abschnitt ging mit 25:17 an den DJK.

Mannschaft umgestellt

Im vierten Satz stellten die Wildeshauser noch einmal das Team um. Bis zum 9:8 für den VfL blieb das Spiel offen. „Anschließend zog Vechta mit guten Aufschlägen auf 15:9 weg“, sagte Gravel. Seine Jungs konterten, gingen ihrerseits mit 21:19 in Führung, konnten den Vorsprung aber nicht halten.

Aufstellung VfL: Frederik Bartelt, Maik Backhus, Marco Backhus, Paul Schütte, Linh Nguyen, Leon Gravel, Helge Mildes, Conrad Kramer, Torben Dannemann, Frank Gravel