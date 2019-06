Wildeshausen Kinder und Jugendliche in blau-orangen Uniformen werden sich am kommenden Wochenende am und im Krandelstadion in Wildeshausen tummeln. Denn von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juni, findet dort der 20. Landesentscheid der Niedersächsischen Jugendfeuerwehren statt. Rund 750 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren sowie deren Betreuer werden erwartet. Schirmherr der Veranstaltung ist Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski.

Löschangriff aufbauen

Die Kinder und Jugendlichen messen sich beim Landesentscheid im sogenannten Bundeswettbewerb A- und B-Teil. Zum einen muss der Feuerwehr-Nachwuchs einen Löschangriff schnell und möglichst ohne Fehlerpunkte aufbauen sowie Schnelligkeit und Geschicklichkeit bei einem Staffellauf präsentieren. Aus dem Landkreis Oldenburg nehmen die Jugendfeuerwehren aus Wardenburg und Beckeln am Landesentscheid teil.

Sie gehören zu den acht Gruppen, die sich am vergangenen Wochenende beim Bezirksentscheid Weser-Ems in Brake (Wesermarsch) qualifiziert haben, ebenso wie Gruppen aus Jade, Brake-Golzwarden (beide Wesermarsch), Apen (Ammerland), Garrel (Landkreis Cloppenburg), Gersten (Emsland) und Osterhusen (Landkreis Aurich).

Das Wettkampfwochenende beginnt am Freitag mit dem Aufbau eines Zeltlagers am Krandelstadion sowie einem kleinem Empfang der Stadt Wildeshausen im alten Rathaus. Nach der offiziellen Lagereröffnung am Freitagabend gibt es für die Teilnehmer eine Zeltdisco.

Wettkampf am Sonntag

Am Samstagmorgen haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich das in der Nähe befindliche Feuerwehrhaus und den Showtruck der Firma Domeyer aus Bremen zu besichtigen. Die Niedersächsische Jugendfeuerwehr verspricht den Teilnehmer einige Mitmachaktionen. Am Nachmittag steht das letzte Training im Bundeswettbewerb A- und B-Teil an. Denn am Sonntag ab 8.30 Uhr wird es ernst. Dann beginnt der offizielle Wettbewerb im Krandelstadion, Glaner Straße 2. Die Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung ist für 14 Uhr vorgesehen.