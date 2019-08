Wildeshausen Spannung hat in der Luft gelegen bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften des Wildeshauser Pétanque Clubs Wilde Boule. Im Krandel traf sich ein Drittel aller Mitglieder, um erstmals in dem Modus eins zu eins gegeneinander den Meistertitel auszuspielen.

In dieser Disziplin, so Vorsitzende Gabriele Teichmann, werden auch Landes-, Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften ausgetragen. Leider sei diese Formation in Ligaspielen nicht mehr zu finden. Turnierleiter Peter Teichmann überraschte die Teilnehmer mit einem besonderen Losverfahren für den Wettkampf. So konnte sich jeder zu Beginn des Spiels Gegner und Platz ziehen. Danach wurde im vereinfachten Schweizer System weitergespielt, wonach die Sieger gegen die Sieger und die Verlierer gegen die Verlierer antraten. Fünf Spielrunden waren zu bestreiten. Nach dem vierten Spiel standen mit Henning Mossell als Sieg- und Punktbester sowie Gabriele Teichmann als Zweitbeste die Finalspieler fest. Teichmann gewann und verwies ihren Kontrahenten auf den vierten Gesamtplatz. Die Siegerehrung nahm der 2. Vorsitzende Hans-Georg Kolloge vor.

Zunächst erhielt die Letztplatzierte Evelyn Goosmann die goldene Sau, bevor Georg Reimers als Dritter, Erich Maser als Zweiter und Teichmann als Pokalsiegerin ausgezeichnet wurden.