Wildeshausen Was war in der Kreisstadt im vergangenen Jahr besonders interessant? Was wird über Wildeshausen am meisten „gegoogelt“? Diese Orte, Firmen und Begriffe sind in Verbindung mit der Kreisstadt am häufigsten in die Internet-Suchmaschine des Unternehmens „Google“ eingegeben worden.

1 Auf Platz 1 schaffte es, ganz klassisch, das Wetter. Fast zweimal so oft wie der zweithäufigste Suchbegriff wurde 2019 danach gesucht. Bereits seit 2016 steht die Suche nach „Wetter Wildeshausen“ an der Spitze der Statistik. Von Mai bis September, war das in vergangenen Jahr am interessantesten.

2 Die meistgesuchte Bank in Wildeshausen war 2019 die Volksbank. Ebenfalls unter die ersten 25 schaffte es die Landessparkasse zu Oldenburg schaffte mit Platz 23.

3 Platz drei belegt das meistgesuchte Geschäft in Wildeshausen: „Euronics“. Auch Platz sieben wird als „Euronics Wildeshausen“ von dem Unternehmen belegt. „Famila“ und „Schröder Landmaschinen“ sind mit den Plätzen 14 und 19 ebenfalls unter den 25 häufigsten Begriffen im Zusammenhang mit der Kreisstadt.

4 Das Gymnasium nimmt mit dem vierten Rang den Platz der Schule ein, die als Begriff in Verbindung mit Wildeshausen am häufigsten gesucht wurde.

5 Platz fünf belegt der Begriff „Wildeshausen Kino“, also Lili-Servicekino in der Huntestraße. Die Suche nach dem Kinoprogramm erreichte etwa ein Viertel der Nachfragen, die der häufigste Begriff erzielte.

6 Gesundheit steht in der Jahresstatistik ebenfalls ganz oben. Die Suche nach dem Krankenhaus war im vergangenen Jahr auf dem sechsten Rang. Der Begriff „Johanneum Wildeshausen“ belegt nur Platz 15, führt aber zum gleichen Ergebnis.

8 Die „Auszeit“ schaffte es auf den siebten Platz in der „Google Trends“-Jahresstatistik. Auch die Themen Sport und Wellness waren also im vergangenen Jahr besonders gefragt.

20 Diesen Platz nimmt, etwas abgeschlagen, das Wildeshauser Gildefest ein. Wann das Interesse an diesem Thema am größten ist, ist nicht überraschend: In der ersten Juniwoche des letzten Jahres, kurz vor Pfingsten, stieg die Nachfrage genauso rapide an, wie sie eine Woche nach Ende des Gildefestes wieder sank. Auffällig ist, wo der Suchbegriff am häufigsten vorkommt, in Bremen nämlich. In Niedersachsen erreichte die Anfrage nach „Gildefest Wildeshausen“ nur knapp drei Viertel so viele Suchanfragen, wie im benachbarten Bundesland gestellt wurden.

Mit den Plätzen neun und zehn ist unsere Zeitung übrigens das Medium, nach dem in Verbindung mit Wildeshausen am häufigsten gesucht wurde.