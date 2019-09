Wildeshausen „Super zufrieden“ ist Charles Nguyen vom Wildeshauser Restaurant „Bôme“ nach der Ausstrahlung der Montagsfolge von „Mein Lokal, dein Lokal“ auf dem TV-Sender Kabel 1.

In diesem Format treten fünf Restaurants aus der Region gegeneinander an. Jeden Tag bewirtet einer der Teilnehmer die Konkurrenz, die am Ende Punkte von eins bis zehn verteilt. Mit dabei sind die Oldenburger Restaurants „Peter Pane“ und „Sherpa“, „Terra di Vino“ in Cloppenburg sowie „Kalli“ in Garrel.

Der Fernsehkoch Mike Süsser verschafft sich ebenfalls einen Eindruck der Koch- und Servicekünste und verteilt seine Punkte am Ende der Woche. Am Montag strahlte der Sender die Folge mit dem Wildeshauser Restaurant aus.

Schon den ersten Eindruck fand Profi Mike Süsser toll: „Schnuckelig, lädt ein zum Verweilen“, kommentierte er das Ambiente des Restaurants. Die Regionalität der angebotenen Speisen finde er „ganz, ganz toll“. Auch geschmacklich konnten die Gastronomen ihn überzeugen: Der „Bao-Burger“, der ihm serviert wurde, mundete mit seinem Aroma. Sein Fazit: Tradition trifft Moderne – einzigartiger ginge es nicht.

„Super“ fand auch die Konkurrenz den ersten Eindruck. Auch beim Essen hatte sie kaum etwas auszusetzen. „Und es war nichts Handwerkliches, das wir falsch gemacht haben, sondern nur Geschmackssache“, zeigte sich Nguyen zufrieden.

Als „perfekten Mittelweg“ lobte der Konkurrent aus Cloppenburg, Sebastian Zantopp, das Zusammenspiel zwischen regionalen und asiatischen Produkten. „Regionalität ist uns sehr wichtig“, betonte auch Nguyen. Die Zutaten bezieht Bôme unter anderem vom Hof Helms in Wildeshausen und Alfkens Hof in Harpstedt.

Am Ende räumte „Bôme“ 35 Punkte der Konkurrenz ab. „Für einen Wochenstart habe ich das nicht erwartet“, war Nguyen überrascht. „Es war eine komplett neue Erfahrung“, resümierte er die Dreharbeiten. „Es hat Spaß gemacht, war aber auch super anstrengend.“

Wer die Woche gewinnt, zeigt Kabel1 am Freitag, 6. September, um 17.55 Uhr.

Das Rezept für die Sommerrollen gibt es unter: