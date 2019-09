Wildeshausen Wildeshausen hat leider nicht gewonnen: Das Restaurant Bôme aus der Huntestraße belegt in der Kabel1-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ einen guten zweiten Platz. Am Freitagabend fiel die Entscheidung durch die Punkte von Profikoch Mike Süsser. „Alles super“, sagt Charles Nguyen vom Bôme dennoch. „Wir finden, wir sind alle Gewinner, die mitgemacht haben.“

Den „Goldenen Teller“ gewann jedoch nur einer: Sebastian Zantopp, Küchenmeister und Betriebsleiter des Cloppenburger Restaurants Terra di Vino hat den Koch-Wettbewerb gegen die vier Mitbewerber aus Garrel, Oldenburg und Wildeshausen gewonnen. Damit strich der 30-Jährige auch 3000 Euro Preisgeld ein. „Wir gönnen es ihm sehr, er ist ein herzensguter Mensch“, gratuliert Charles Nguyen dem Cloppenburger Zantopp.

Nachdem sich die beteiligten Lokalinhaber Charles Nguyen (Bôme-Fusionsküche/Wildeshausen), Alina Bremke (Peter Pane/Oldenburg), Sebastian Zantopp (Terra di Vino/Cloppenburg), Tobias Többe (Sherpa/Oldenburg) und Khalled „Kalli“ Challal (Kallis/Garrel) von Montag bis Freitag gegenseitig bekocht und bewertet hatten, gab Fernsehkoch Mike Süsser am Freitagabend noch sein Votum ab.

So kam am Ende das Terra di Vino auf 45 Punkte vor dem Bôme und dem Sherpa (jeweils 44). Platz vier ging an das „Kalli“ und das Peter Pane (je 39 Zähler).

Schon von der Konkurrenz heimste das Bôme 35 Punkte ein, Profi Mike Süsser legte noch neun obendrauf. Auf die tolle Leistung könne man stolz sein. „Wir als Junggastronomen haben uns gut behauptet“, findet Charles Nguyen.

Das Bôme, das asiatische Gerichte mit regionalen Produkten verbindet, hatte erst im vergangenen Oktober Eröffnung gefeiert. Durch die Teilnahme an der TV-Sendung konnte das Restaurant schon viele neue Gäste gewinnen. „Auch aus dem ganzen Umland“, freut sich Nguyen.