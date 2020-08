Wildeshauser Schützengilde: Jubilare sollen Orden verspätet erhalten

Wildeshausen Das hat es in den vergangenen 72 Jahren nicht gegeben: Seit 1948 konnte das Gildefest ununterbrochen zu Pfingsten gefeiert werden. 2020 nun, zum Jubiläum „750 Jahre Stadtrechte“ in Wildeshausen, wurde diese Tradition durch die coronabedingte Absage des Festes unterbrochen. Deshalb konnten bisher keine Ehrungen der Jubilare am Pfingstwochenende vorgenommen werden. Das soll jetzt nachgeholt werden: „Wir führen derzeit Gespräche, in welcher Form die Übergabe der Orden für die diesjährigen Jubilare durchgeführt werden können“, sagt Andreas Tangemann, Adjutant des Oberst.

Auf der Ordensliste stehen in diesem Jahr 158 Mitglieder für 60, 50, 40 und 25 Jahre Mitgliedschaft in der Wildeshauser Schützengilde.

• Offiziersehrungen

Ebenfalls sollen drei Offiziere der Wildeshauser Schützengilde geehrt werden: Ernst Frost für 50 Jahre, Gerd Eilers für 40 Jahre und Manfred Heinrichs für 25 Jahre.

• Beförderungen

Vom Fähnrich zum Offizier sollen Jahr zudem zwei Personen ernannt werden. Zum einen Jörn Röhr, der nun seine Fähnrichzeit abgeschlossen hat und Christian Harting, der bereits im Jahr 2019 befördert werden sollte, aber leider krankheitsbedingt ausfiel.

Die Königskompanie stellt mit Manfred Klein ebenfalls einen Jubilar. Manfred Klein war vor 50 Jahren König der Wildeshauser Schützengilde und ist seitdem Mitglied in der Königskompanie. „Wir werden unsere Mitglieder frühzeitig über die Presse informieren, wo die Übergabe der Orden stattfinden wird“, sagt Gilde-Schatzmeister Siegbert Schmidt. „Wir wollen und dürfen unsere Mitglieder auf keinen Fall unnötig einer Gefahr aussetzten, noch wollen wir gegen gesetzliche Bestimmungen zum Versammlungsverbot verstoßen.“

• Ehrungen: 60 Jahre

Diese Personen sind seit 60 Jahren Mitglied in der Wildeshauser Schützengilde: Paul Bartkowski, Bodo Dekker, Reinhard Dekker, Wilhelm Depken, Alois Dünzelmann, Horst Fröhlich, Heinz Grüter, Ewald Jüchter, Hubertus Kabierschke, Werner Kuck, Ernst Meier, Fritz Meyer, Reinhard Rang, Harald Wulferding

• 50 Jahre

Ihr 50-jähriges Jubiläum feiern: Gerd Achilles, Joh Hermann Ahlers, Herbert Andräß, Dieter Baller, Franz Bokern, Otto Böttcher, Richard Brand, Hans Braun, Friedrich Brockmann, Heinz Cordes, Günter Degner, Hubert Freesmeier, Rudi Hakemann, Werner Hammel, Ewald Harms, Heinrich Heitjan, Franz Hoffmann, Gerd Holte, Peter Kohls, Ludger Kramer, Leo Kurth, Hermann Lessel, Gerhard Menke, Helmut Müller, Gerfried Nordloh, Hermann Röwer, Hans Sanders, Ulrich Schmidt, Manfred Schurwanz, Klaus Siemers, Karl Thurm-Meyer, Willi Vogt, Andreas von Taube, Norbert Wedwing, Georg Wilkens, Wolfgang Wolcke, Julius Wolfbeiss

• 40 Jahre

Seit 40 Jahren Mitglied in der Gilde sind: Wolfgang Behrends, Paul Biedermann, Jörg Brandenburg, Uwe Brüning, Stefan Büsing, Rolf Büttgen, Ludger Debbeler, Peter Decker, Heiko Elling, Karsten Ender, Hartmut Fesser, Herwig Gärtner, Hermann Grenesmann, Reinhard Himmel, Udo Kemper, Rolf-Lothar Klawonn, Andreas Kniffki, Harald Kramer, Thomas Kramer, Norbert Krossa, Matthias Kück, Michael Landwehr, Andreas Lenzschau, Ludger Marcy, Gerhard Menke, Peter Müller, Dieter Nordbruch, Helmut Petermann, Jens Pfänder, Erich Picklapp, Wolfgang Sanders, Martin Siemer, Ralf Siemer, Volkmar Thielsch

• 25 Jahre

Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Gilde werden in diesem Jahr geehrt: Walter Bialek, Alfred Blohm, Dennis Blume, Rainer Bolte, Timo Brengelmann, Jens Cordes, Lars de Vries, Henning Dörgeloh, Michael Drieling, Winfried Drühe, Jörg Eichler, Andreas Eikenroth, Lars Fahrenholz, Horst Fitzenreiter, Peter Frost, Sven Fuchs, Gerrit Gellermann, Denny Gerken, Uwe Glöckner, Sascha Gruschke, Birko Hasselmann, Christian Hoge, Dirk Holte, Thomas Hoppe, Arne-Kai Hübner, Dominik Iaquinta, Manfred Keller, Stephan Kerstens, Ingo Klawonn, Uwe Klimek, Matthias Klump, Christian Koch, Björn Kosten, Uwe Krebs, Stefan Kreidel, Gerald Kreienborg, Jan-Christoph Krolage, Andreas Lehmkuhl, Jens Lüllmann, Enno Möhlmann, Reinhard Mucker, Björn Mühlenhort, Ralf Müller, Lutz Nebe, Thomas Niester, Matthias Nordmann, Wolfgang Ohlrogge, Hans Petermann, Martin Poppe, Uwe Pröhl, Jens-Peter Radwan, Bastian Rembges, Michael Rickwärtz, Stephan Ruholt, Torsten Runte, Andre Scholz, Maik Schriever, Horst Schwarting, Jens Schwepe, Veit Spingler, Frank Stehle, Henning Surmann, Christian Thiel, Burghard-Klaus Thomalla, Andreas Tonn, Ralf Tönnemann, Tuma Uyar, Holger Voss, Bernd Wellbrock, Christian Wendeln, Martin Wiese, Guido Wilke und Björn Wolfbeiss