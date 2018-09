Wohlde /Mahlstedt „Seine Majestät“ traf genau. 92 Ringe erreichte Christoph Windhusen, amtierender Schützenkönig in Wohlde-Mahlstedt, am Freitagabend beim Abschlussschießen des Vereins – und damit darf er sich jetzt auch „Vereinsmeister“ nennen.

16 Mitglieder des Schützenvereins hatten am Schießen um den Titel des Vereinsmeisters teilgenommen. Es galt, Treffsicherheit im Sitzen, Stehen und Freihandschießen zu zeigen. Maximal 96 Ringe waren zu erreichen. In den vergangenen beiden Jahren hatte jeweils eine Frau die Nase vorn. Für den Schützenverein, so sagte Schriftführerin Carmen Müller, sei Windhusens Sieg durchaus etwas Besonderes: „In der Vereinsgeschichte hat es bislang nur ein weiterer Schütze geschafft, gleichzeitig die Königswürde und die Vereinsmeisterschaft zu erringen!“

Am selben Abend wurde auch um den Damenpokal geschossen. Stefanie Windhusen hatte hier in den vergangenen drei Jahren das Schießen dominiert. Jetzt stiftete sie einen neuen Teller. Diesen sicherte sich als beste Schützin Nicole Schwarting.

Beim Schießen um Fleischpreise gewann Werner Müller den ersten Preis (Gutschein der Firma Tonn).

Nach der Ehrung der Sieger und der Preisverteilung durch den 1. Vorsitzenden Frank Bitter klang der Abend in geselliger Runde aus.