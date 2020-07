Springreiten: Ein Abwurf kostet Laura Voigt den Sieg

Wohlde Was für eine Punktlandung beim S*-Springen am Sonntag: Leonie Böckmann (RUFV Lastrup) war als letzte Reiterin im Parcours, als der Himmel seine Schleusen öffnete. 46 Reiter und Pferde hatten zuvor bei teils strahlendem Sonnenschein die Hindernisse überquert. An die führende Zeit von 73,48 Sekunden kam Böckmann nicht heran, so dass Enno Klaphake (RV Oldenburger Münsterland/ „Urus“) allen Grund zum Jubeln hatte.

„Es war ein starker sportlicher Wettkampf“, resümierte Ausrichter Sören Pedersen (Turniergemeinschaft Wohlde) – auch wenn es für den Gastgeber nicht ganz rund lief. Auf „Carlo“ hatte er zwei Abwürfe zu verzeichnen und war damit ohne Chancen auf eine Top-Platzierung.

Fabelzeit von Voigt

Die hätte eine andere Reiterin aus dem Landkreis durchaus gehabt: Laura Voigt vom RV Ganderkesee überzeugte auf „Cracker by Jet“ mit einer Fabelzeit von 71,43 Sekunden, knapp zwei Sekunden schneller als die fehlerfreie Bestzeit von Klaphake und drittbeste Zeit überhaupt bei dieser Prüfung. Allerdings fiel beim Ritt durch den Parcours eine Stange, so dass Voigt im Feld weiter nach hinten durchgereicht wurde.

Auch ihre Teamkollegin Sandra Auffarth auf „Steve“ musste sich nach einem Abwurf mit einem Platz im Mittelfeld begnügen, verzeichnete aber in den Springpferdeprüfungen Klasse L und Klasse M* jeweils einen Platz unter den besten Sechs. Bester Landkreis-Reiter im S*-Springen am Sonntagnachmittag: Nicolas Pedersen von der Turniergemeinschaft Wohlde auf „Tailormade Chacco Coro“ auf Platz 16.

Turnier im August

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Turnier. Alles war ein bisschen anders als üblich, wegen Corona. Aber die Teilnehmer waren froh, reiten zu dürfen“, berichtete Ausrichter Sören Pedersen. Das speziell für das Wochenende, an dem insgesamt elf Prüfungen auf dem Reitplatz in Wohlde über die Bühne gingen, entwickelte Konzept ging auf. „Alle haben sich an die Vorgaben gehalten und auf Abstand geachtet“, freute sich Pedersen, der bereits auf das nächste große Turnier in Wohlde vorausblickt: Vom 7. bis 9. August kommen wieder Reiter aus allen Himmelsrichtungen auf seinen Hof. „Das wird ein noch größeres Teilnehmerfeld, mit richtig starken Reitern“, meint Pedersen. Höhepunkt des dreitägigen Turniers ist dann wieder ein S-Springen, dann mit drei Sternen – und hoffentlich ohne Regen.