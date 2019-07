Wohlde /Winkelsett Mit dem „Fest der Pferde“ der Turniergemeinschaft Wohlde ist am Dienstag ein Reitsport-Highlight im Landkreis gestartet. Auf der Reitanlage von Sören Pedersen in Wohlde/Winkelsett, An den Reiterhöfen 10, liefern sich 86 Reiter aus neun Nationen an den beiden Turniertagen einen hochklassigen Kampf um die Medaillenplätze.

Am Abend setzte sich im 2-Phasen-Springen der Klasse S*** Tobias Meyer vom RUFG Falkenberg auf „Samurai“ durch. Als drittletzter Starter der Prüfung räumte er noch einmal das Feld von hinten auf und siegte in einem Null-Fehler-Ritt in einer Zeit von 35,81 Sekunden. Damit konnte er 2000 Euro als Siegprämie mit nach Hause nehmen.

Neben international bekannten Namen wie Marco Kutscher und den Medaillengewinnern der Deutschen Meisterschaften, Felix Haßmann (Lienen), Jan Wernke (Holdorf) und Hendrik Sosath (Lemwerder), sind beim Fest der Pferde auch etliche Nachwuchsreiter dabei. So etwa Guido Klatte jun. aus Lastrup, der bereits im Weltcup-Finale glänzen konnte und einen EM-Titel in den Pferdesportverband Weser-Ems holte.

Fünf der insgesamt zwölf Prüfungen die am Dienstag und diesem Mittwoch angesetzt sind, sind der höchsten Klasse (S) im Springreiten vorbehalten.

Ausrichter Sören Pedersen zeigte sich glücklich über einen erfolgreichen Start. „Wir haben Glück mit dem Wetter – es ist nicht zu heiß“, freute sich der Veranstalter des Turniers. Auch Pedersen selbst ist mit von der Partie. „Ich habe das Glück, dass meine Söhne mir den Rücken frei halten. So habe ich Zeit, mich aktiv zu beteiligen“, lächelt der 49-jährige gebürtige Däne. Für Pedersen reichte es im Springen der Klasse S** mit einem Fehlerpunkt und einer Zeit von 73.24 Sekunden jedoch nicht für eine Platzierung.

Besser schnitt Rolf Moormann vom RV Ahlhorn ab, der die Medaillenplätze um wenige Hundertstelsekunden in derselben Prüfung verpasste und mit seinem Pferd Samba de Janeiro auf Rang vier landete.

An diesem Mittwoch werden zudem mit Marvin Drenkhahn und Karin Martinsen noch zwei Reiter aus dem eigenen Stall bei den jüngeren Pferden an den Start gehen, wie Organisator Nicolas Pedersen von der TG Wohlde berichtet.