Wüsting Ein Spielbrett mit vier eckigen Kästen am Ende, in die mit viel Geschick die runden Scheiben über die Spielfläche hinein geschoben werden müssen. Das sportliche Geschicklichkeitsspiel Jakkolo hat in dieser Region viele Freunde. Vom 16. bis 24. März findet in der Wüstinger Gaststätte Buchholz wieder das beliebte Jakkolo-Turnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe statt. „Landrat Carsten Harings übernimmt die Schirmherrschaft“, berichtet Turnier-Organisator Horst Köster aus Tweelbäke.

Das Anmeldeverfahren Mannschaften, die beim Turnier dabei sein möchten, sollten sich bis Ende Januar bei Horst Köster (Mail: koester.jakkolo@t-online.de) melden, um die Unterlagen anzufordern. Wer im vergangenen Jahr dabei war, erhält automatisch die Einladung. Teams, die mehr als 20 Kilometer Anreise haben sowie die Teams der Helfer können sich ab sofort anmelden. Für alle anderen beginnt die Anmeldung am 17. Februar um 18 Uhr. Die täglichen Spielzeiten für die Teams sind 18 Uhr, 19.15 Uhr und 20.30 Uhr. Horst Köster bittet darum, erst telefonisch unter Telefon 04484/7995 den Termin zu vereinbaren und danach die Anmeldebestätigung abzuschicken. Mehr Infos im Internet unter www.jakkolo.net

Es ist bereits das 27. Jakkolo-Turnier, das Köster mit seinem Team für den guten Zweck vorbereitet.

Gespielt wird vom 16. bis 22. März täglich von 18 bis 23 Uhr.

Jakkolo macht nicht nur den Großen, sondern auch den Kleinen viel Spaß. So wird es wieder eine extra Kinderwertung (bis 14 Jahre) am 18. März von 14.30 bis 17.30 Uhr geben, gemeinsam mit dem dritten Schulwettkampf.

Zurück zu den Erwachsenen: Ein weiterer Höhepunkt ist für diese die Kommunale Wertung, die am 19. März ab 18.30 Uhr ausgetragen wird. Spieler aus Verwaltungen und Räten der Kommunen im Oldenburger Land können sich dazu anmelden. Die von Landrat Carsten Harings und Horst Köster vor sieben Jahren ins Leben gerufene Wertung erfreut sich sehr großer Beliebtheit.

Abgeschlossen wird die Veranstaltung am Samstag, 24. März, ab 18 Uhr, mit dem Finalabend. „Zunächst spielen alle Turniersieger um den Pokal des Schirmherrn, anschließend findet die Siegerehrung statt, die wieder mit einigen Showeinlagen, einem Gewinnspiel und einigen Versteigerungen geplant ist“, berichtet Horst Köster.

Zahlreiche Ehrengäste werden dabei sein. Darunter auch der Schirmherr des diesjährigen Turniers, Landrat Carsten Harings. Er freut sich über dieses Amt.

Der Schirmherr will nicht nur beim Finalabend dabei sein, sondern das Turnier auch eröffnen.

Harings erinnerte an die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Veranstalter Horst Köster im August 2017. Dadurch habe die Veranstaltung noch einmal eine enorme Aufwertung erfahren. 312 500 Euro an Spendengeldern hat „Mr. Jakkolo“ Horst Köster bei Benefizveranstaltungen für die Deutsche Krebshilfe bislang mit seinem Team gesammelt. Und es soll noch mehr werden.