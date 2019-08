Wüsting Bei der 16. Auflage des Fohlenchampionats der Landtage Nord in Wüsting sahen die Richter Wilhelm Weerda, Jens Meyer und Antonius Schulze-Averdiek in offener und getrennter Wertung hervorragende Fohlen des aktuellen Jahrgangs. Der Wettergott meinte es gut, was für gelungene Auftritte der tollen Fohlen sorgte. Das Publikum spendete häufig Szenenapplaus. Damit wurde das Fohlenchampionat wieder zu einem gelungenen Event.

Zum Landtage-Nord-Champion 2019 dressurbetont ernannten die Richter das zugleich auch beste Hengstfohlen aus der Zucht von Holger Duveneck (Twistringen), Abstammung Dante’s Junior – Rubinero. Duveneck stellte damit zum dritten Mal nacheinander den Landtage-Nord-Champion. Die begehrte Wanderplakette geht in seinen Besitz über.

Sieger der Stutfohlen dressurbetont und Reserve-Champion wurde die Stute von Bonds – Stoiber SN aus der Zucht von Hermann Reckmann (Dülmen) mit Besitzer Dieter Schmidt (Hude-Altmoorhausen).

In diesem Jahr wurde zum sechsten Mal auch der Titel des Landtage-Nord-Champions für die springbetonten Youngster vergeben. Platz eins sicherte sich das Stutfohlen aus der Zucht von Dieter Claus (Dwergte) abstammend von Halifax – Calido. Reserve-Champion springbetont wurde das Hengstfohlen von Don VHPZ – Numero Uno, gezüchtet von Petra Funke (Varel).

Die Gruppenzweiten dressurbetont kamen aus den Züchterhäusern Heinz-Dieter Blumhoff (Walchum), der Hengst von Jovian – Florencio und Johann Martens (Uplengen) die Stute von Sandro Hit – Destano.

Dritter bei den Stuten wurde ein Fohlen von Da Vinci Code – Fürst Romancier, von Ekke Thaden (Butjadingen). Bei den Hengsten wurde es das Fohlen, abstammend von Devenport – Scuderia von den Züchtern Jens und Dieter Röbken (Rastede).

Die springbetonten Hengstfohlen sahen die Zuchtgemeinschaft Kiep aus Esterwegen mit einem Fohlen von Pikeur Lord – Fauntleroy an zweiter Stelle. Dritter wurde Alfons Thoben (Petersdorf), Fohlen von Manchester van’t Paradijs – Levantos.

Zweiter bei den Stutfohlen springbetont wurde die Stute von Checkter – Diarado, Züchterin Viola Rippen (Petersfehn). An dritter Stelle folgte das Fohlen von Incolor – Contendro I aus der Zucht von Petra Funke (Varel).

Alle Ergebnisse unter www.landtagenord.de