Mahnwache: Bündnis für Aufnahme weiterer Flüchtlinge

Unter dem Motto „Evakuiert die Lager“ haben das Bündnis „So.Wi.Wir – Solidarisches Wildeshausen WIR“ und seine Arbeitsgemeinschaft Seebrücke Wildeshausen am Samstag zur Mahnwache auf dem Marktplatz der Kreisstadt aufgerufen. Dort kritisierte das Bündnis, dass auf den griechischen Inseln Zehntausende geflüchtete Menschen in überfüllten Lagern und unter unzumutbaren Bedingungen ausharren müssen. Auf Bannern war in großen Lettern zu lesen „Wir haben Platz“. Dahinter steht die Forderung des Bündnisses, dass der Bund die Aufnahmebereitschaft zahlreicher Kommunen und Länder nicht länger blockieren soll. Gefordert wurde auch, dass die Stadt Wildeshausen und der Landkreis Oldenburg der Initiative „Sichere Häfen“ beitreten, was bislang abgelehnt wurde.BILD: