Matthias Monka Spielt In Ganderkesee: Vertonte Lyrik im Kulturhaus Müller

Er hat Texte für Peter Maffay und Disney verfasst und eigene Alben veröffentlicht, auf denen er facettenreiche Popmusik mit lebensechter Lyrik kombiniert: Matthias Monka (links). Am Donnerstag, 24. September, tritt der Sänger, Pianist und Liedermacher zusammen mit seinem Verbündeten Olli Kronhardt im Kulturhaus Müller in Ganderkesee auf. Das erste Konzert in der Kultureinrichtung nach der langen Corona-Zwangspause ist bereits ausverkauft, teilt die veranstaltende regioVHS mit. Bild: Archi