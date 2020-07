Viel Spaß beim Fußball-Minigolf hatte dieses Grüppchen am Dienstag im Stadion am Habbrügger Weg. Wer sich ebenfalls einmal daran versuchen möchte, hat am Montag, 10. August, Gelegenheit dazu: Dann findet die Ferienpass-Aktion abermals statt – von 10 bis 11.30 Uhr auf der Sportanlage am Ammerweg in Bookholzberg. Teilnehmen dürfen Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren. BILD:

Anmeldung unter www.ferienpass-ganderkesee.de