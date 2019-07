Mit Jim Knopf in die Sommerferien

Chips und Popcorn waren am Mittwochnachmittag in der Scheune von Schliehe-Diecks in Colnrade unverzichtbar: Schließlich lief dort ein spannender Kinderfilm. Das Mobile Kino Niedersachsen zeigte „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Mit dem Film begann zugleich das Sommerferienspaßprogramm der Harpstedter Jugendpflege. 50 Kinder ließen sich gebannt mitnehmen auf die Insel Lummerland, wo das Waisenkind Jim von Frau Waas großgezogen wird. Abends war die Scheune ein zweites Mal Kinosaal: Da wurde für die Erwachsenen die Komödie „Ich bin dann mal weg“ über die Pilgerreise von Entertainer Hape Kerkeling auf dem Jakobsweg gezeigt. Fast ausverkauft war diese Vorstellung. Organisiert wird der Kinospaß alljährlich von den „zwei Inges und zwei Annes“ – nämlich Inge Schliehe-Diecks, Inge Heinzl, Anne Beckmann und Anne Wilkens-Lindemann.BILD: