Mit Orden geehrt

Im Fürstensaal des Lüneburger Rathauses wurde Dr. Dieter Rüdebusch, ehemaliger Leiter des Ganderkeseer Gymnasiums, die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Stellvertretend für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge den Orden. Zuvor hatte er in seiner Ansprache das langjährige ehrenamtliche kulturelle Engagement von Rüdebusch betont. Kultur als Lebenselixier der Stadt trage erheblich zu ihrer Lebensqualität bei, betonte der Oberbürgermeister. Dafür brauche es Menschen wie Rüdebusch, die sich für das kulturelle Erbe engagieren. So habe dieser Zeit und Elan in viele Ehrenämter und Fachwissen als Historiker – auch über die Grenzen Lüneburgs hinaus – eingebracht.

Über die Anwesenheit von Familie und Freunden, die teilweise lange Autofahrten auf sich genommen hatten, war Rüdebusch „sehr erfreut“. So waren auch Dr. Michael Brandt von der Oldenburgischen Landschaft und Dr. Herta Hoffmann vom Delmenhorster Heimatverein bei der Feier vor Ort. BILD: