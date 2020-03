Corona-Krise: „Wir haben keine Zeit für Spielchen“

Neerstedt „Als Einrichtungsleitung komme ich mir veräppelt vor“, sagt Christiana Schulze, Leiterin der Pflegeeinrichtung „Wohn- und Ferienhaus“ in Neerstedt. Da Kindertagesstätten und Schulen in Niedersachsen geschlossen sind, müssen sich ihre Mitarbeiter um die Betreuung der Kinder kümmern. Selbst zuhause bleiben können sie nicht – Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind angehalten in Zeiten der Corona-Krise zur Arbeit zu kommen. Homeoffice ist nicht möglich.

„Fünf meiner Pflegemitarbeiter kamen nun verzweifelt zu mir, weil die Notfallbetreuung der Kinder abgelehnt wurde“, erzählt Schulze. Die Partner der Mitarbeiter würden gar nicht oder höchstens unentgeltlich freigestellt werden. „Die Pflegekräfte sollen sich personell und finanziell – indem sie auf das Gehalt des Partners verzichten – für die Corona-Krise aufopfern? Das ist einfach ungerecht“, findet die Heimleiterin.

Bei Dötlingens Bürgermeister Ralf Spille habe sie eine Notfallbetreuung schon angefragt – ohne Erfolg. „Die oberste Priorität hat derzeit, dass keine Betreuung stattfinden soll“, erklärt Spille. Eine Ausnahmeregelung greife nur dann, wenn beide Elternteile des Kindes in sogenannten „systemrelevanten“ Berufen arbeiten – beispielsweise bei Polizei, Feuerwehr oder im Gesundheitswesen.

Für Schulze nur schwer nachzuvollziehen: „Wie oft ist denn das tatsächlich der Fall, dass ausgerechnet beide Elternteile in diesen Berufen tätig sind? Die Politik hat das zunächst auch anders dargestellt und erklärt, dass eine Notbetreuung gesichert sei“, ärgert sich Schulze über die Absage.

Nun hätten sich die Mitarbeiter – insgesamt beschäftigt die Einrichtung 60 Mitarbeiter, 42 davon im Pflegebereich – eine erste Notlösung organisiert. „Wir helfen uns untereinander“, sagt die Heimleiterin. Auf Dauer sei das aber nicht möglich. „Wir haben ja zum Glück noch keine Corona-Fälle bei uns, aber es ist auch Erkältungszeit und Mitarbeiter fallen aus. Da kann ich jeden gebrauchen – und dass jemand wegen der Kinderbetreuung wegfällt, ist vermeidbar. Wir haben in der Pflegeeinrichtung gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise alle Hände voll zu tun und möchten uns um die Bewohner kümmern. Wir haben für solche Spielchen einfach keine Zeit“, bringt Schulze ihr Anliegen auf den Punkt.

Eine Möglichkeit gebe es noch für die Eltern: „Es gibt sogenannte Härtefälle – wenn beispielsweise einem Elternteil mit der Kündigung gedroht wird, wenn es die Kinder betreut. Das ist zwar so nicht ohne Weiteres erlaubt, aber diese Menschen können eine Checkliste für die Notfallbetreuung ausfüllen“, erklärt Bürgermeister Spille. Schulze appelliert derweil an die Politik: „Da muss dringend nachjustiert werden“, sagt sie.

Die Checkliste gibt es unter www.bit.ly/checkliste-dötlingen