Neue Ampel: Kreuzung wieder frei

Der Verkehr auf dem Westring in Wildeshausen rollt nach zwei Monaten Bauzeit wieder ohne Behinderungen. Die neue Ampel an der Kreuzung Bargloyer Straße/Westring/Bargloyer Weg ist in Betrieb. Somit gibt es mehr Sicherheit für Fußgänger, Radfahrerin und Autofahrer. Die Forderung hinsichtlich einer Ampel war vor Jahren laut geworden, um die Anbindung des Baugebiets „Vor Bargloy“ über den Westring in die Innenstadt sicherer zu gestalten. BILD: