Neue Asphaltdecke für Deekenstraße

Einige Straßen im Wildeshauser Stadtgebiet erhalten in dieser Woche einen neuen Asphaltbelag. Los gingen die Arbeiten am Dienstag auf der Deekenstraße. In den kommenden Tagen folgen die Ortsdurchfahrt Düngstrup und der Marschweg (5. bis 7. August), Lehmkuhlenweg (6. August) und Düngstruper Straße vom Südring bis zum Haus Nummer 46. Die genannten Straßen werden während der Bauarbeiten voll gesperrt sein.