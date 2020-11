Neue Brücke in Schierbrok

Auf vielfachen Wunsch aus der Bevölkerung hat die Ganderkeseer Gemeindeverwaltung jetzt an der Straße Spreenshöhe in Schierbrok eine hölzerne Brücke über die Hahlbäke errichten lassen. Diese verbindet ein Wohngebiet mit einem Privatwald. Schon einmal hatte es an dieser Stelle eine privat erbaute Brücke gegeben, die jedoch schon vor geraumer Zeit abgebaut wurde. Da es sich um den Zugang zu einem Waldstück handelt, weist die Gemeinde darauf hin, dass die Benutzung der neuen Brücke auf eigene Gefahr erfolgt. Besonders bei herbstlicher Witterung sollten Fußgänger die Rutschgefahr durch Laub und Matsch berücksichtigen.BILD:

