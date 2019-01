Neues Atelier wird auch Unterrichtsraum

Der Umzug ist geschafft: Seit wenigen Tagen geht Franz Robert Czieslik der Bildhauerei in ehemaligen Räumen der Tischlerei Rehling an der Bahnhofstr. 3 in Groß Ippener nach. Das neue Atelier ist deutlich größer als das alte, das sich in einem Unterstand beim Wohnhaus Zum Baßmerhoop 14 befand – und beschert verbesserte Arbeitsmöglichkeiten. Czieslik bietet in dem neuen Atelier auch Bildhauerunterricht und begleitetes Arbeiten an. An den nächsten Sonntagen, 20. und 27. Januar, jeweils 14 bis 17 Uhr, öffnet er die Tür zu den neuen Raumen für alle Interessierten.

Parallel kann bis zum 30. Januar im Skulpturen-Park auf dem Grundstück Zum Baßmerhoop 14 täglich von 14 bis 17 Uhr die Installation „Farbrausch Raum # 2“ besichtigt werden – mit der sich Czieslik von seinem alten Atelier verabschiedet.BILD:

Mehr Infos: www.skulpturen-holz.de