Drei Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle ist die Integration wichtiger denn je. Nachdem Grundbedürfnisse gedeckt und erste sprachliche Hürden genommen sind, geht’s nun an die eigentliche Inte­grationsarbeit.

Umso erfreulicher ist es festzustellen, dass in Wardenburg viele Ehrenamtliche bei der Stange geblieben sind und die Integration nach wie vor mit Enthusiasmus vorantreiben und ihnen dabei die Ideen für neue Projekte nicht ausgehen. Ob Fußball, Theater, Tanzen, Teehaus oder Werkstattarbeit – die Möglichkeiten für Geflüchtete sind vielfältig, um in der neuen Heimat am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Zu hoffen ist, dass niemandem so schnell der Atem ausgeht und das Interesse beiderseits bestehen bleibt, zusammenzuwachsen und voneinander zu lernen. Bilder wie jüngst in Chemnitz sollten niemanden davon abhalten, den Integrationsgedanken weiterzuverfolgen, auch wenn hier noch einiges an Arbeit zu leisten ist.

