Nabu macht mit bei Klima-Demo

Oldenburg Der Nabu Hatten beteiligt sich am Freitag mit seinen Mitgliedern und Freunden an der Großdemo in Oldenburg. Der Beginn der Demonstration ist um 12 Uhr vor dem Bahnhof in Oldenburg. Da die Parkplätze in Oldenburg knapp werden könnten, treffen sich die Teilnehmer aus Hatten am Bahnhof Sandkrug, wo der Zug um 11.20 Uhr abfährt. Teilnehmer aus Kirchhatten können auch mit dem Linienbus ab dem Rathaus um 10.56 Uhr zum ZOB nach Oldenburg fahren, rät Nabu-Sprecher Wolfgang Riemer.

Der Treffpunkt aller „Nabus“ aus Oldenburg und umzu ist am Bahnhof vor dem Restaurant „Klinkerburg“. Der Demonstrationszug führt vom Bahnhof bis zum Schlossplatz. Der Nabu wird sich mit großen Bannern und Transparenten dem Demonstrationszug anschließen.

„Der Nabu Hatten ruft ausdrücklich alle Generationen auf, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Es wird jede und jeder gebraucht, um den Klimawandel zu bremsen“, so Riemer. Die jungen Menschen, die das Heft über „Fridays for Future“ weltweit in die Hand nehmen, seien nicht die Verantwortlichen dieser sich anbahnenden Katastrophe. Sie seien es aber, die davon am meisten betroffen sein werden. Riemer: „Aussitzen kann man vieles, die Klimakatastrophe nicht!“