Der Tag Kompakt Im Video: Oldenburger will Schutzmasken aus China organisieren

Oldenburg Der Oldenburger Unternehmer Martin Schlifski hat gute Geschäftskontakte nach China und will dort 50.000 Atemschutz-Masken bestellen, nach einem Urteil des Verwaltungsgericht Oldenburg müssen Urlauber in Zeiten der Corona-Pandemie ihre eigene Ferienwohnungen verlassen. Und 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Freitagabend nach einer Explosion in einem Bremer Gewerbegebiet im Einsatz. Das sind die Themen in unseren Nordwest News.