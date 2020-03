Patienten müssen erst in Pagoden

Auf den Anstieg an Patienten mit Covid-19-Infektion bereitet sich das Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen vor. Vor dem Haupteingang wurden am Mittwoch Pagodenzelte aufgestellt. Dort sollen künftig sämtliche Aufnahmegespräche samt Maßnahmen wie Anamnese, Fiebermessen oder Bestimmung der Sauerstoffsättigung des Blutes stattfinden. Durch die vorgelagerte Schleuse gebe es mehr Platz in der Notaufnahme, so eine Sprecherin. Der Betrieb in den beheizten Zelten soll so schnell wie möglich aufgenommen werden. BILD: