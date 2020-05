Pfingst-Masken auch ohne Gildefest

Dass sie zu Pfingsten mal Mund-Nasen-Masken nähen würde, hätte Anne Thale vor einigen Wochen noch nicht gedacht. Seit fünf Jahren näht die Wildeshauserin nebenberuflich – und überlegt sich für das Gildefest immer kleine Extras. „Vor zwei Jahren habe ich Turnbeutel genäht, letztes Jahr war es eine Fliege mit Papagoy“, erinnert sie sich. Und in diesem Jahr sind es eben die Mundschutzmasken, auch wenn das Gildefest abgesagt ist. „Es ist so schade, dass das Gildefest ausfällt. Ich freue mich jedes Jahr darauf“, sagt die gebürtige Wildeshauserin. Bis zu 100 Masken mit Gilde-Motiv will sie dennoch bis zum Pfingstwochenende nähen. Erhältlich sind sie bei „Schnittker am Markt“ in der Westerstraße. Vom Verkaufspreis spendet Thale einen Euro an den Malteser Hilfsdienst, bei dem sie selbst engagiert ist. Für alle Wildeshauser, die auf der Suche nach der limitierten Pfingst-Maske leer ausgehen, gibt es aber auch noch andere Wege, die Liebe zur Heimat zu zeigen: Masken mit der Wildeshauser „Skyline“ hat Thale ebenfalls entworfen und verkauft sie bei „Schnittker“. „Die wird es wohl das ganze Jahr über geben, die Masken werden uns schließlich wohl noch eine ganze Weile begleiten“, sagt Anne Thale.

BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen