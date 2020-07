Haushalt: Investitionen auf Rekordniveau

Ahlhorn /Großenkneten Wenn Gemeinden in diesen Corona-Zeiten von ihren Finanzen berichten, dann ist fast immer von Einbrüchen die Rede. In Großenkneten ist das anders. Da hat der Rat jüngst den ersten Nachtragshaushalt einstimmig verabschiedet. Das geschah ohne größere Aussprache. SPD-Fraktionschef Kerstin Johannes lobte den „guten Nachtrag“, Michael Feiner (FDP) erwähnte mehrere Details. Dabei sind die Veränderungen mehr als beachtlich. Gegenüber dem Haushalt 2020 steigt die Investitionssumme der Gemeinde nochmals um 5,37 Millionen Euro auf nunmehr 14,51 Millionen Euro an. Das ist ein neuer Rekordwert bei den Investitionen.

Bei der Vorstellung des Entwurfs am 28. Mai war noch von Investitionen von 12,8 Millionen Euro die Rede gewesen. Schon das war eine deutliche Erhöhung. Doch in der Zwischenzeit wurde ein weiteres Vorhaben in den Nachtrag hineingepackt, und das hat es in sich. Es geht um 1,72 Millionen Euro für den Ankauf von Grundstücken. Sie sind laut Verwaltung für den Erwerb von Flächen für die städtebauliche Entwicklung in Ahlhorn vorgesehen. Hier hat die Gemeinde ein großes Areal im Blick.

Der Finanzhaushalt, der alle Einzahlungen und Auszahlungen (somit auch die investiven Maßnahmen enthält), verschlechtert sich um 5,37 Millionen Euro. Den Einzahlungen von 31,75 Millionen Euro stehen jetzt Auszahlungen von 38,31 Millionen Euro gegenüber. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen liegt bei 858 500 Euro. Über die hohe Liquidität und eine Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse (mit Blick auf ein laufendes Gerichtsverfahren zur Gewerbesteuer) kann es die Gemeinde bei dieser Kreditermächtigung belassen. Ob überhaupt eine Verschuldung erfolgen wird, ist offen, denn nicht alle geplanten Projekte dürften noch in 2020 angepackt werden.

Zur guten Finanzsituation hatten zu Jahresbeginn erhöhte Zahlungen von zwei großen Gewerbesteuerzahlern geführt. Dadurch stiegen die Gewerbesteuereinnahmen auf elf Millionen Euro. „Die Anpassungen gelten jedoch nicht für die Folgejahre“, betonte die Verwaltung und erinnerte in ihrem Bericht, dass viele Gewerbesteuervorauszahlungen 2020 nach dem Corona-Stillstand ab Mitte März nach unten reduziert worden sind. Gleichwohl ist im Ergebnishaushalt weiterhin ein Überschuss vorgesehen – aktuell von 610 300 Euro.